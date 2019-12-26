Đi phá thai tại phòng khám Trung Quốc, nạn nhân bị tính giá lên đến gần 20 triệu đồng. Vì không đủ tiền, chị bị phòng khám giữ lại suốt nhiều giờ liền.

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa giải cứu 1 người phụ nữ nghi bị phòng khám Trung Quốc "giam lỏng" nhiều giờ.

Theo đó, vào ngày 24/12, cơ quan này nhận được lời cầu cứu của chị T. (ngụ Vũng Tàu) khi bị giữ tại Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc (phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa).

Phòng khám Trung Quốc 'giam lỏng' bệnh nhân nhiều giờ vì không đủ tiền trả - Ảnh: Zing

Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chị T. đến phòng khám đăng ký khám bệnh với số tiền 740.000 đồng. Tại đây, nữ bệnh nhân được chẩn đoán có thai 5 tuần. Sau đó, chị T. được hướng dẫn làm các xét nghiệm trước khi phá thai.

Sau khi chọn gói phá thai với giá 2 triệu đồng, chị T. được đưa vào phòng làm thủ thuật hút thai. Trong quá trình phá thai, vì khách hàng than đau nên nhân viên phòng khám tư vấn gói dịch vụ tốt hơn.

Khi hoàn thành, chị T. nhận được thông báo chi phí điều trị là 19.130.000 đồng. Vì không mang đủ tiền nên chị bị phòng khám giữ lại nhiều giờ liền. Chị T. đã nhiều lần xin về nhà lấy tiền trả nhưng phòng khám không đồng ý. Cuối cùng, nạn nhân đã gọi điện cầu cứu cơ quan công an. Nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để xử lý.

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra rất nhiều trường hợp các bệnh nhân bị phòng khám vẽ bệnh moi tiền phải cầu cứu đến cơ quan chức năng. Mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần vào cuộc điều tra, xử phạt nhưng tình trạng này vẫn tái diễn nhiều lần.

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