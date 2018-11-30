Nữ hiệu trưởng cầm ô đứng trên vỉa hè bất ngờ bị xe sang tông tử vong

Xã hội 30/11/2018 17:27

Cô D. đang cầm ô đứng trên vỉa hè cạnh quốc lộ 3 thì bất ngờ bị chiếc xe sang Range Rover tông tử vong.

Hôm nay (30/11), trao đổi với báo chí, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ.

Nữ hiệu trưởng cầm ô đứng trên vỉa hè bất ngờ bị xe sang tông tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Theo đó vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, cô D. (hiệu trưởng trường cấp 1 Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên) đang cầm ô đứng bên vỉa hè cạnh quốc lộ 3 thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô hạng sang hiệu Range Rover mang biển số 30A 921… tông trúng. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Theo thông tin trên Thời đại, sau khi gây tai nạn, chiếc xe tiếp tục chạy về hướng Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) rồi đâm tiếp vào một chiếc xe tải khác mới dừng lại.

Nhận được thông tin sự việc, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Ô tô tông chết một phụ nữ rồi bỏ chạy

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày hôm qua (29/11), trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, thành phố Thanh Hóa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên chị L.T.H (sinh năm 1974, cư trú tại xã Hoằng Thái) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng từ Hà Nội về Thanh Hóa.

Nữ hiệu trưởng cầm ô đứng trên vỉa hè bất ngờ bị xe sang tông tử vong - Ảnh 2
Chị H. bị tông chết khi đang trên đường đi làm về - Ảnh: Internet

Khi đến đoạn đường trên, chị H. xảy ra va chạm với xe ô tô khiến nạn nhân ngã ra đường, bị xe ô tô cán tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã lái xe chạy khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn để điều tra, làm rõ sự việc.

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