Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện nhiều người tử vong trong một căn nhà.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa ngày 24/7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân nhiều người trong một ngôi nhà tại khu vực gần chợ Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) tử vong.

Một số người dân cho biết ngôi nhà này mới có người dọn đến ở một thời gian ngắn. Công an thị xã Bến Cát cũng xác nhận thông tin có người chết trong ngôi nhà trên. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn chưa thông tin cụ thể vụ việc và cụ thể số người chết.

Khu vực hiện trường đang được siết chặt an ninh, lực lượng công an và các ngành liên quan đang có mặt rất đông để điều tra vụ việc.

Lực lượng chức công an đang siết chặt an ninh để điều tra vụ việc này - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, một số nguồn tin cho hay, sáng nay người dân sống gần một căn nhà nằm trong KCN Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) phát hiện bên trong có nhiều người nằm bất động nên trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 6 người (gồm 2 vợ chồng và 4 em nhỏ) bất tỉnh, bên cạnh có một máy phát điện.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

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