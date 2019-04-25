Nóng nhất MXH: Con trai bỏ vợ theo nhân tình, mẹ bảo 'đàn ông chơi bời là chuyện bình thường'

Xã hội 25/04/2019 14:00

Sau khi cùng vợ trải qua những ngày tháng khó khăn, gian khổ thì người đàn ông này lại có nhân tình bên ngoài, vứt bỏ tình cảm vợ chồng.

Từ trước đến nay, những vụ ngoại tình, đánh ghen luôn nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Mới đây nhất, câu chuyện đẫm nước mắt được một người chia sẻ trên mạng xã hội khiến các chị em bỉm sữa vô cùng bức xúc.

Nóng nhất MXH: Con trai bỏ vợ theo nhân tình, mẹ bảo 'đàn ông chơi bời là chuyện bình thường' - Ảnh 1
Mặc dù đã có vợ con nhưng người đàn ông này vẫn lén lút có nhân tình bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Chị vợ tâm sự trong một diễn đàn: “Em buồn quá các mẹ ạ. Dù sự việc đã xảy ra được vài tháng nhưng cuộc sống của em chưa bao giờ thực sự ổn. Em đang bắt đầu thời điểm khó khăn nhất khi làm lại từ đầu với cương vị là mẹ đơn thân. Em đã từng có 1 gia đình hạnh phúc, 1 cuộc hôn nhân không hề bình lặng nhưng em lại sống hết lòng với nó suốt 13 năm. Em yêu và lấy người đàn ông ấy từ khi anh ta chẳng có gì cả. Cả 2 cùng nhau cố gắng, em luôn tự hào vì hỗ trợ được chồng để có ngày hôm nay.

Trong thời gian chung sống, anh cũng từng ngoại tình nhiều lần nhưng vì con, vì gia đình, em vẫn tha thứ. Cho đến khi anh ấy quay về với vợ, kinh tế khá giả, kiếm được tiền rồi thì chồng em nói không còn tình cảm với em nữa. Cũng tại bấy lâu em tin tưởng chồng, em ở nhà chăm sóc con cái, em quá thụ động vào chồng. Để rồi 1 ngày, con trai em về kể với em là bố nó dẫn 'người yêu' về, là người yêu đấy ạ.

Các chị có tưởng tượng được khi nghe con gái mình vô tư kể: 'Người yêu của bố cũng xinh, nhưng không xinh bằng mẹ' nó đau đến thế nào không? Dù bố mẹ có chuyện gì, có chán ghét nhau đi chăng nữa nhưng sao lại để cho đứa trẻ vô tội bị tổn thương?

Em chẳng muốn đánh ghen, cũng chẳng buồn níu kéo 1 người đàn ông đã quá nhiều lần phản bội mình. Em chấp nhận chia tay trong hòa bình nhưng chồng em lại muốn 1 người phụ nữ khác thay thế mẹ của con em.

Nóng nhất MXH: Con trai bỏ vợ theo nhân tình, mẹ bảo 'đàn ông chơi bời là chuyện bình thường' - Ảnh 2
Không chỉ đánh vợ ở quán cà phê, người chồng này còn giành con để nhân tình nuôi - Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu mẹ chồng em cũng khuyên răn, đứng về phía con dâu nhưng bà lại bảo do mình không chịu níu kéo và đàn ông chơi bời là chuyện bình thường. Em chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Sau khi ly thân, chồng em còn an ủi con sẽ có nhiều quà đẹp và xúi nó vứt đồ của mẹ mua đi rồi còn chụp hình đăng Facebook. Em không hiểu cái đứa cướp chồng em, em đã nhường chồng cho nó rồi mà giờ chắc nó muốn cướp luôn cả con em. Vậy mà chồng em còn bênh bồ với cái lý lẽ: ‘Ít ra người ta còn mua quà cho con em’. Nực cười thật các mẹ ạ.

Khi tình đã hết, nghĩa cũng chẳng còn, em sẽ nhớ mãi giây phút chồng đánh mình giữa quán cà phê trước mặt bao người. Đúng là tình nghĩa vợ chồng bao năm cũng không bằng bồ bịch vài tháng.

Em mới đi làm trở lại, cuộc sống bắt đầu từ vạch xuất phát có vẻ rất khó khăn nhưng em sẽ cố gắng. Mẹ con em vẫn sẽ sống tốt”.

Câu chuyện của người mẹ tội nghiệp khiến chị em vô cùng bức xúc vì người chồng vong ơn phụ nghĩa, vứt bỏ người vợ đã cùng mình trải qua những ngày tháng khó khăn để đến cùng người phụ nữ chỉ mới quen chưa được bao lâu.

Nhiều người cho rằng chị quá hiền lành nên mới bị chồng “cắm sừng" nhiều lần và ức hiếp đến như vậy. Bên cạnh đó, không ít người chúc mừng chị đã thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ và hy vọng chị cùng con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

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Mặc dù đã có chồng con nhưng người phụ nữ này vẫn qua lại với chồng người khác. Sau khi bị bóc phốt trên mạng, cô ta không hề sợ hãi mà còn đăng một status dài để đáp trả.

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