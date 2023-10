'Tàu chìm nhanh lắm, tất cả bị hất văng xuống biển. May mắn được các tàu cá gần đó ứng cứu. Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm, còn 13 anh em vẫn còn ở đâu đó ngoài kia', 1 ngư dân may mắn trở về nói trong xúc động.

Theo thông tin từ Dân Trí, sáng 19/10, tàu 467 tiếp nhận các ngư dân tại vùng biển Trường Sa. Sau hải trình kéo dài 30 giờ, tàu cập bến cảng Chi đội Kiểm ngư số 3, bàn giao ngư dân cho chính quyền địa phương. Các ngư dân này thuộc 2 tàu cá số hiệu QNa 90927TS và QNa 90129TS, gặp nạn tại vùng biển Trường Sa vào ngày 16/10. Đây là 2 tàu câu mực của tỉnh Quảng Nam với 93 thuyền viên bị lốc xoáy đánh chìm. Thi thể 2 ngư dân được đưa về cho gia đình an táng - Ảnh: VTC News Trong số này có 78 người được cứu sống, 2 người tử vong, còn 13 người đang mất tích. Sức khỏe 78 ngư dân ổn định, một số người bị thương nhẹ hiện đã bình phục. Thuyền viên Trần Văn Vinh (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là một trong số 78 người may mắn trở về sau chuyến biển bão tố. "Tàu chìm nhanh lắm, tất cả bị hất văng xuống biển. May mắn được các tàu cá gần đó ứng cứu. Tụi mình trở về bình an nhưng buồn lắm, còn 13 anh em vẫn còn ở đâu đó ngoài kia", ngư dân Vinh chia sẻ. Thuyền viên Trần Văn Vinh (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) - Ảnh: Dân Trí Cùng chung nỗi niềm, chia sẻ với Thanh Niên, ngư dân Phạm Văn Nga (55 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) vẫn hướng về phía biển như khẩn cầu. Bởi ngoài kia, con rể ông là ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp (38 tuổi, ở xã Tam Quang) vẫn còn mất tích. "Lúc đi thì cả hai, nhưng khi về chỉ còn lại mình cha", ông Nga vừa đi vừa lẩm bẩm. Theo ngư dân Nga, chuyến biển này ông và con rể cùng đi trên tàu cá QNa-90129 TS do ngư dân Lương Văn Viên làm thuyền trưởng. Chuyến biển vừa bước vào ngày thứ 14 thì gặp nạn. "Trước khi đi, thằng Pháp nó bảo với tôi là sau chuyến này con xin nghỉ ít tháng để lo cho vợ chuẩn bị sinh. Vợ nó chỉ vài tháng nữa sẽ sinh đứa thứ 3, nào ngờ… Biết là sự sống ngoài kia đang rất mong manh, nhưng tôi vẫn mong một phép màu nào đó sẽ đến với nó. Mong trời phù hộ để con nó bình an trở về. Nó mà ra đi, ai sẽ lo cho vợ nó và những đứa con thơ đây?", ông Nga nắm chặt tay vợ, giọng nghẹn lại. Những ánh mắt đẫm lệ, sưng húp vì khóc, vì trông ngóng tin người thân - Ảnh: VietNamNet Về công tác tìm kiếm những ngư dân còn đang mất tích, đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó tư lệnh Vùng 3 Hải quân, cho biết sau khi nhận thông tin, đơn vị đã cử 4 tàu ra tham gia cứu hộ. Hiện 3 tàu đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các ngư dân mất tích. "Việc cứu hộ tìm kiếm các ngư dân mất tích trên biển, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vô cùng cao cả. Vì vậy, trong quá trình tìm kiếm phải cố gắng hết sức để đưa ngư dân về đến đất liền. Việc những ngư dân gặp nạn may mắn sống sót về đến đất liền, chúng tôi rất vui mừng. Ngoài ra, chúng tôi phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa đối với các ngư dân để họ tiếp tục yên tâm bám biển làm ăn sinh sống và bảo vệ chủ quyền, biển đảo", đại tá Đoàn Bảo Anh nói.