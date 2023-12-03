Nổ hầm máy ghe lưới ghẹ ở Cà Mau, 3 người bỏng nặng nhập viện cấp cứu

Chiếc ghe lưới ghẹ chưa kịp cập vào cây xăng để đổ nhiên liệu thì hầm máy bất ngờ phát nổ làm 3 người bị bỏng nặng. Các thuyền viên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, chiều 3-12, tin từ UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ hầm máy ghe lưới ghẹ làm 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 25 phút cùng ngày, ông B.M.C. (SN 1989; ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc) điều khiển ghe hành nghề lưới ghẹ cùng 4 người đến một cây xăng ở ấp Mũi Tràm B để đổ nhiên liệu. Khi đến nơi, phương tiện chưa kịp cập vào cây xăng thì hầm máy của ghe bất ngờ phát nổ.

Sự cố đã làm ông C., ông T. bị thương nặng, còn ông Ch. thì bị thương nhẹ.

Sự cố đã làm ông C., ông T. bị thương nặng, còn ông Ch. thì bị thương nhẹ. Cả 3 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Vụ nổ đã làm nắp hầm máy văng ra xa, nhiều cửa kính trên cabin vỡ thành nhiều mảnh, sườn ghe bị nứt…

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo lời kể của nạn nhân, thời điểm ghe chuẩn bị cập bến không hiểu sao máy ghe chạy ga lớn không chỉnh nhỏ xuống được và sau đó vụ nổ xảy ra. Trên ghe lúc này có bình và bếp gas.

Qua kiểm tra ban đầu ghi nhận nắp hầm ghe do nổ tác động làm văng ra xa, các cửa kính trên cabin vỡ thành nhiều mảnh, sườn ghe bị nứt.

Một trường hợp bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, đang hôn mê, phải thở máy.

Theo bác sĩ điều trị cho biết, ông C. và hai ngư dân khác nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng hơn 50% cơ thể. Một trường hợp bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, đang hôn mê, phải thở máy. Các trường hợp bỏng đang trong giai đoạn sốc nên chưa thể dự đoán trước được, mức độ rất nghiêm trọng.

Được biết ghe lưới ghẹ của ông Bùi Minh Cảnh được đóng mới vào năm 2023 có chiều dài 11,5m, ngang 2,9m, công suất máy 70CV. Ghe này được UBND xã vận động ký cam kết ngưng hoạt động vào tháng 11-2023.

Nguyên nhân vụ nổ đang được công an điều tra.

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