Những kỷ niệm đặc biệt trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Anh Lâm Phương Duy, CEO của một công ty chuyên về marketing đã có kỷ niệm đáng nhớ về ngày đặc biệt này: “Trước đây tôi thường rất ít khi mua hoa tặng vợ vào ngày 8/3. Sau này khi vào làm ở 1 công ty nước ngoài, tôi thấy những nam đồng nghiệp khác luôn có quà cho các nữ đồng nghiệp trong văn phòng, vậy là tôi học theo. Hôm mang hoa về nhà tặng vợ, cô ấy nhìn tôi cứ như người ngoài hành tinh vậy, làm tôi ngượng chết đi được. Giờ thì ngày 8 tháng 3 mà không có hoa thì cô nàng sẽ phàn nàn ngay”.

8/3 là ngày cánh đàn ông thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với những người phụ nữ bên cạnh họ. Đó là mẹ, vợ, người yêu, chị em gái, đồng nghiệp nữ…vv, những người luôn quan tâm, ủng hộ họ trong cuộc sống và công t? vi ệc. Cánh mày râu có rất nhiều ký niệm đáng nhớ trong ngày lễ quốc tế phụ nữ đặc biệt này.

Anh Phát, nhân viên SEO của một công ty ở TP.HCM chia sẻ: “Tôi nhớ nhất là dịp 8/3 năm ngoái, đó là ngày mà tôi cầu hôn bạn gái. Thú thực, tính tôi rất nhát, yêu cô ấy 3 năm mà hiếm khi dám nói ‘anh yêu em’. Hôm đó, tôi đưa cô ấy đi chơi ở Nhà thờ Đức Bà, phải lấy hết can đảm lắm mới dám cầu hôn nàng. Cũng may cô ấy nghe được những lời nói lí nhí trong miệng tôi và đồng ý. Bây giờ cô ấy vẫn hay lấy chuyện đó ra đùa tôi”.

Trong khi đó, anh Ngô Tới, quản lý web một công ty tin học ở Hà Nội thì nhớ mãi ngày Quốc Tế Phụ Nữ cách đây 2 năm. Hồi đó, anh thích 1 cô gái trong công ty nhưng chẳng dám nói. Tâm sự với bạn, người bạn khuyên anh nên mang hoa đến nhà cô ấy tối 8/3 để tặng nàng. Lấy hết can đảm, anh mua 1 bó hồng to đến nhà nàng. “Khi mới tới đầu hẻm, mình nhìn thấy 1 thanh niên chở nàng lướt qua, trông nàng rất hạnh phúc. Tự nhiên, bó hoa trong tay mình như nặng ngàn cân vậy. Đó là kỉ niệm 8/3 mà mình không thể nào quên”.

Ngày 8/3 còn là dịp để nam giới bày tỏ tình cảm với người mẹ. Anh Kha, một công nhân tại TP.HCM chia sẻ: “Vì chưa có gia đình, tôi đang sống với mẹ. Mẹ lo lắng cho tôi từng li từng tí từ hồi nhỏ đến giờ. Ngày 8/3, tôi thường cố gắng về nhà sớm, mua cho mẹ 1 bó hoa và nấu cho mẹ 1 bữa ăn, điều mà suốt cả năm tôi hầu như chẳng bao giờ làm”.

Còn với phụ nữ, họ cũng có vô vàn kỷ niệm đáng nhớ trong ngày lễ này. Chị Thu, nhân viên kế toán hồ hởi: “Từ trước tới giờ, ông xã chẳng bao giờ tặng cho mình món quà nào trong các dịp lễ lạt cả. Mình cũng đã quen với điều đó rồi. Thế mà năm ngoái, mình thật bất ngờ khi ông xã tự vào bếp nấu món ăn đãi 2 mẹ con. Hôm đó mình thấy xúc động và hạnh phúc lắm”.

Còn với An, sinh viên năm 2 Đại học Sư phạm, thì kỷ niệm 8/3 vui nhất là lúc được 1 bạn trai trong lớp tặng hoa. “Mình ở dưới quê lên thành phố học, mà dưới quê thì có bao giờ được tặng quà hay hoa trong ngày 8/3 đâu. Thế mà hôm đó tự dưng có bạn tặng mình 1 bông hồng, tuy bạn ấy tặng cho tất cả bạn gái trong lớp, nhưng mình thật sự rất vui và nhớ mãi kỷ niệm đó”.

Chị Hồng, nhân viên bất động sản thì cho biết, ngày 8/3 chị chỉ mong được ở bên chồng vì chồng chị thường xuyên đi công tác xa nhà. “Ngày 8/3 năm ngoái, mình rất buồn vì chồng đi công tác trước đó mấy ngày và anh ấy bảo sẽ không thể về kịp. Hôm đó, thấy các nữ đồng nghiệp kể cho nhau nghe việc chồng họ tặng quà này quà nọ, mình rất tủi thân. Nhưng không ngờ chồng mình xuất hiện trước cửa nhà lúc 11h đêm với 1 bó hoa hồng to tướng, nhìn anh ấy mặt mày bơ phờ mà mình vô cùng xúc động”, chị kể lại.

Với nhiều phụ nữ, món quà quý giá nhất họ muốn nhận trong ngày Quốc tế Phụ nữ là thời gian bên người đàn ông thân yêu của mình chứ không phải là hoa hay những món quà xa xỉ. Vì thế, cánh mày râu hãy cố gắng dành thời gian cho họ nhé. Họ sẽ luôn nhớ mãi những ký ức đẹp đẽ đó trong cuộc đời.