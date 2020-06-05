Những cô nàng mặc đồ tập gym lộ hết da thịt khiến dân tình 'nóng mắt': ‘Đi tập hay khoe thân?’

Hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm trong phòng gym nhận về những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Sau thời gian đóng cửa, hàng loạt phòng gym đã bắt đầu hoạt động trở lại, chị em cũng nô nức đi tập để có body "chuẩn". Tuy nhiên, không ít người tỏ ra lo ngại về trang phục của các chị em trong phòng tập. Từng có không ít chị em bị "ném đá" vì ăn mặc phản cảm ở phòng gym khiến nhiều người khó chịu.

Cô gái ăn mặc phản cảm, lộ cả vòng 1 tại phòng gym - Ảnh: Internet

Trang phục 'nóng mắt' của cô gái này khiến dân tình không khỏi ngao ngán - Ảnh: Internet

Trong những hình ảnh gây bão mạng xã hội, các cô gái không chỉ ăn mặc mát mẻ, bó sát mà đôi khi còn “bỏ quên” nội y ở nhà, khiến ai nhìn vào cũng phải “ngượng chín mặt”. Bên dưới phần bình luận, hầu hết cư dân mạng để lại những bình luận vô cùng gay gắt, chê trách sự hớ hênh của "chính chủ".

Ngay cả người đàn ông này cũng 'nóng mắt' với trang phục phản cảm của cô gái - Ảnh: Internet

“Nhìn mà choáng, không biết là đang đi tập hay đi khoe thân nữa. Bộ mấy chị này không biết xấu hổ hay gì?”, một người dùng mạng xã hội chỉ trích.

“Thật sự, mình là phụ nữ nhìn còn thấy ngượng. Hy vọng, mấy chị sau này có ra đường, đi tập gym thì nhớ ăn mặc cho cẩn thận vào”, M.K bức xúc.

Mặc dù biết “đẹp khoe xấu che”, thế nhưng việc ăn mặc hở hang quá mức sẽ làm giảm giá trị của phụ nữ. Việc hở hang phản cảm chẳng những không làm chị em đẹp hơn mà còn khiến nhiều người khó chịu. Nhiều dân mạng cho rằng đây là bài học kinh nghiệm cho chị em phụ nữ trong việc lựa chọn trang phục ra ngoài.

Hình ảnh cặp đôi tạo dáng với tư thế phản cảm khi đi tắm biển khiến nhiều người nóng mắt Mới đây là khoảnh khắc một cặp đôi tạo dáng phản cảm, vô tư ôm ấp khi đang tắm biển được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận không ít gạch đá từ cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-co-nang-mac-do-tap-gym-lo-het-da-thit-khien-dan-tinh-nong-mat-di-tap-hay-khoe-than-360964.html