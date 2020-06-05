Những cô nàng mặc đồ tập gym lộ hết da thịt khiến dân tình 'nóng mắt': ‘Đi tập hay khoe thân?’

Xã hội 05/06/2020 17:20

Hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm trong phòng gym nhận về những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Sau thời gian đóng cửa, hàng loạt phòng gym đã bắt đầu hoạt động trở lại, chị em cũng nô nức đi tập để có body "chuẩn". Tuy nhiên, không ít người tỏ ra lo ngại về trang phục của các chị em trong phòng tập. Từng có không ít chị em bị "ném đá" vì ăn mặc phản cảm ở phòng gym khiến nhiều người khó chịu.

an mac phan cam 1
Cô gái ăn mặc phản cảm, lộ cả vòng 1 tại phòng gym - Ảnh: Internet
an mac phan cam 2
Trang phục 'nóng mắt' của cô gái này khiến dân tình không khỏi ngao ngán - Ảnh: Internet

Trong những hình ảnh gây bão mạng xã hội, các cô gái không chỉ ăn mặc mát mẻ, bó sát mà đôi khi còn “bỏ quên” nội y ở nhà, khiến ai nhìn vào cũng phải “ngượng chín mặt”. Bên dưới phần bình luận, hầu hết cư dân mạng để lại những bình luận vô cùng gay gắt, chê trách sự hớ hênh của "chính chủ".

an mac phan cam 3
Ngay cả người đàn ông này cũng 'nóng mắt' với trang phục phản cảm của cô gái - Ảnh: Internet

“Nhìn mà choáng, không biết là đang đi tập hay đi khoe thân nữa. Bộ mấy chị này không biết xấu hổ hay gì?”, một người dùng mạng xã hội chỉ trích.

“Thật sự, mình là phụ nữ nhìn còn thấy ngượng. Hy vọng, mấy chị sau này có ra đường, đi tập gym thì nhớ ăn mặc cho cẩn thận vào”, M.K bức xúc.

Mặc dù biết “đẹp khoe xấu che”, thế nhưng việc ăn mặc hở hang quá mức sẽ làm giảm giá trị của phụ nữ. Việc hở hang phản cảm chẳng những không làm chị em đẹp hơn mà còn khiến nhiều người khó chịu. Nhiều dân mạng cho rằng đây là bài học kinh nghiệm cho chị em phụ nữ trong việc lựa chọn trang phục ra ngoài.

Hình ảnh cặp đôi tạo dáng với tư thế phản cảm khi đi tắm biển khiến nhiều người nóng mắt

Hình ảnh cặp đôi tạo dáng với tư thế phản cảm khi đi tắm biển khiến nhiều người nóng mắt

Mới đây là khoảnh khắc một cặp đôi tạo dáng phản cảm, vô tư ôm ấp khi đang tắm biển được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận không ít gạch đá từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn mặc phản cảm gây bão mạng xã hội hình ảnh gây bão

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 33 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 3 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 5 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 22 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 57 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản