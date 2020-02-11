Bực tức vì vợ không nấu cơm, chồng cầm dao đâm tử vong. Vụ án giết vợ đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Danh Cang (SN 1999, ngụ ấp Mương Kinh, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất) để tiếp tục điều tra về hành vi giết vợ. Nạn nhân là chị Danh Thị Huệ (SN 2002, vợ của Cang).

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Người Lao Động

Theo Người Lao Động, khoảng 19 giờ 20 ngày 9/2, Cang đi làm thuê về nhà riêng bên vợ thuộc khu vực tổ 3, ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất. Thấy nhà không có cơm ăn, Cang bực tức, đến tiệm tạp hóa gần nhà mua con dao để sẵn trong cốp xe rồi đi tìm vợ.

Thấy chị Huệ đang cho con nhỏ ăn cơm trong nhà người hàng xóm, Cang chất vấn vợ tại sao nhà không có cơm ăn. Chị Huệ giải thích do không có tiền mua gạo liền bị Cang đâm một nhát sau lưng. Mẹ chị Huệ phát hiện sự việc tri hô khiến Cang bỏ chạy.

Chị Huệ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi chưa kịp tới bệnh viện.

Sau khi đâm chết vợ, Cang đến Công an huyện Hòn Đất đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Vĩnh Phúc cũng xảy ra vụ chồng giết vợ gây xôn xao. Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 15/1, Trần Văn Lý (39 tuổi, trú tại huyện Tam Đảo) đi đòi nợ về đến nhà thì chị Trần Thị Liên (33 tuổi, vợ Lý) kêu đi mua ốc về ăn. Vì Lý không đi nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bực tức, đối tượng này bóp cổ vợ đến chết. Gây án xong, Lý tạo hiện trường giả vợ bị điện giật hòng thoát tội. Đối tượng giả vờ phát hiện vợ bị điện giật, hô hoán hàng xóm đến đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cơ quan công an đã xác định Lý là đối tượng gây ra cái chết của chị Liên. Tại cơ quan điều tra, người chồng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cãi nhau về chuyện đi mua ốc, chồng bóp cổ vợ đến chết rồi tạo hiện trường giả Sau khi sát hại vợ, người chồng tạo hiện trường giả bị điện giật hòng thoát tội. Đến khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

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