Sau khi sát hại vợ, người chồng tạo hiện trường giả bị điện giật hòng thoát tội. Đến khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mới đây, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Trần Văn Lý (39 tuổi, trú tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội giết người.

Theo đó, đối tượng đã sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra. Nạn nhân là chị Trần Thị Liên (33 tuổi). Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 15/1, Lý đi đòi nợ về đến nhà thì chị Liên kêu đi mua ốc về ăn. Vì Lý không đi nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau khi sát hại vợ, người chồng tạo hiện trường giả nhằm thoát tội - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, khi Lý bỏ sang phòng bên cạnh phòng ngủ của hai vợ chồng để nằm thì chị Liên đi theo tiếp tục mắng chửi. Bực tức, đối tượng này bóp cổ vợ đến chết. Gây án xong, Lý tạo hiện trường giả vợ bị điện giật hòng thoát tội. Để thực hiện mưu đồ, Lý bế vợ đặt nằm ngửa xuống sàn, tháo mối nối hai đầu dây quạt, đặt phần dây hở lõi bên trong vào tay nạn nhân rồi cắm vào ổ điện. Đến khi ngửi thấy mùi khét, Lý rút phích điện ra.

Sau đó, Lý lấy xe máy chạy ra ngoài mua cháo và trứng vịt lộn. Về đến nhà, đối tượng giả vờ phát hiện vợ bị điện giật, gọi hàng xóm đến đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cơ quan công an đã xác định Lý là đối tượng gây ra cái chết của chị Liên. Tại cơ quan điều tra, người chồng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ chích điện sát hại vợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Lời khai lạnh người của gã chồng Liên quan đến vụ việc chồng sát hại vợ bằng chích điện ở Bà Rịa - Vũng Tàu, tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

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