Cãi nhau về chuyện đi mua ốc, chồng bóp cổ vợ đến chết rồi tạo hiện trường giả

Tin nóng 11/02/2020 15:09

Sau khi sát hại vợ, người chồng tạo hiện trường giả bị điện giật hòng thoát tội. Đến khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mới đây, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Trần Văn Lý (39 tuổi, trú tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội giết người.

Theo đó, đối tượng đã sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra. Nạn nhân là chị Trần Thị Liên (33 tuổi). Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 15/1, Lý đi đòi nợ về đến nhà thì chị Liên kêu đi mua ốc về ăn. Vì Lý không đi nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

sat hai vo 1
Sau khi sát hại vợ, người chồng tạo hiện trường giả nhằm thoát tội - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, khi Lý bỏ sang phòng bên cạnh phòng ngủ của hai vợ chồng để nằm thì chị Liên đi theo tiếp tục mắng chửi. Bực tức, đối tượng này bóp cổ vợ đến chết. Gây án xong, Lý tạo hiện trường giả vợ bị điện giật hòng thoát tội. Để thực hiện mưu đồ, Lý bế vợ đặt nằm ngửa xuống sàn, tháo mối nối hai đầu dây quạt, đặt phần dây hở lõi bên trong vào tay nạn nhân rồi cắm vào ổ điện. Đến khi ngửi thấy mùi khét, Lý rút phích điện ra.

Sau đó, Lý lấy xe máy chạy ra ngoài mua cháo và trứng vịt lộn. Về đến nhà, đối tượng giả vờ phát hiện vợ bị điện giật, gọi hàng xóm đến đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cơ quan công an đã xác định Lý là đối tượng gây ra cái chết của chị Liên. Tại cơ quan điều tra, người chồng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ chích điện sát hại vợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Lời khai lạnh người của gã chồng

Vụ chích điện sát hại vợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Lời khai lạnh người của gã chồng

Liên quan đến vụ việc chồng sát hại vợ bằng chích điện ở Bà Rịa - Vũng Tàu, tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Xem thêm
Từ khóa:   Vĩnh Phúc bóp cổ vợ đến chết chồng giết vợ

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 38 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào