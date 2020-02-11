Bị bắt quả tang trên giường, bồ nhí trơ trẽn báo có bầu, chồng đuổi vợ không thương tiếc: 'Mày về nhà luôn đi'

Không chỉ bắt quả tang chồng ngoại tình, người vợ còn được bồ nhí của chồng thông báo tin đã có bầu. Hiện vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội.

Từ trước đến nay, những vụ việc phát hiện vợ, chồng ngoại tình luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được dân mạng hết sức quan tâm. Mới đây trên Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh cô vợ cùng người thân bắt quả tang chồng ngoại tình được cho là ở Thái Nguyên. Mặc dù khá bức xúc nhưng người vợ chỉ chửi bới dằn mặt chứ không đánh đập như những trường hợp khác.

Người vợ bắt gặp chồng ngoại tình nhưng chỉ mắng chửi dằn mặt - Ảnh: Internet Theo nội dung trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng, cô vợ cùng người nhà phát hiện chồng ở trong phòng trọ với người tình. Chị ruột của gã chồng phản bội là người mắng chửi em trai nhiều nhất vì bỏ vợ con đi theo nhân tình. Dù bị bắt quả tang ngoại tình nhưng khi nghe chị ruột bênh vợ, mắng chửi mình, người chồng tức giận tuyên bố không cần mối quan hệ chị em nữa. Thậm chí anh ta còn lấy hết tất cả giấy tờ xe, ví tiền ném xuống đất để trả lại người nhà, đồng thời thách thức vợ và chị gái đi tố cáo mối quan hệ bất chính của mình. Khi nghe vợ lên tiếng trách mắng vì bỏ vợ con đi ngoại tình, anh ta đã lớn tiếng quát vợ, đòi ly hôn và đuổi về nhà mẹ đẻ: “Mày về nhà luôn đi, cút sang nhà ngoại mày. Tao viết đơn rồi đấy, nộp đi”.

Để bảo vệ bồ nhí, anh chồng bội bạc sẵn sàng mắng chửi, từ bỏ người nhà... Về phía mình, sau khi im lặng ngồi trên giường, cô bồ nhí lên tiếng giải thích: “Em cũng có nỗi khổ riêng mà. Nhưng mà bây giờ em cũng đang có bầu mà chị”. Sau lời nói của "tiểu tam", chị vợ và người nhà càng tức giận, mắng chửi cả hai nhiều hơn. Nghe vậy, cô ta liền núp sau chân bạn trai, ôm mặt khóc. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi ngoại tình và thái độ trơ trẽn của người chồng bội bạc này. .... trong khi đó, cô bồ nhí lại thông báo có bầu khiến dân mạng càng bức xúc hơn - Ảnh cắt từ clip “Chị vợ này còn hiền chứ gặp người khác thì cô bồ nhí đó hưởng đủ. Nghe mà bức xúc ghê, đúng là người đàn ông vô trách nhiệm mà”, L.H bình luận. “Có vợ, có con rồi mà vẫn đi tòm tem với em khác. Em gái trẻ cướp được chồng người khác thì sau này cũng có người cướp lại của em thôi, đừng vội mừng nhé”, một người dùng mạng xã hội bức xúc thay cho chị vợ. Mặc dù chưa biết sự việc cuối cùng được giải quyết như thế nào nhưng đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí này hiện vẫn đang gây "bão" mạng xã hội.

Mang bầu 5 tháng, người vợ bị chồng đánh đập tới tấp vì tra hỏi chuyện ngoại tình Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ tra hỏi thì bị đánh đập dã man dù đang mang thai 5 tháng. Câu chuyện này hiện đang gây xôn xao mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bat-qua-tang-tren-giuong-bo-nhi-tro-tren-bao-co-bau-chong-duoi-vo-khong-thuong-tiec-may-ve-nha-luon-di-350595.html