Bác sĩ Nhung, người từng trải qua cơn thập tử nhất sinh sau hỏa hoạn chung cư mini Khương Hạ bàng hoàng trước tin lại 14 người thiệt mạng trong vụ cháy đêm 24/5 - Ảnh: VTC News

Thời điểm gặp nạn, chị Nhung bị sốc, hôn mê do ngạt khói, suy hô hấp, suy đa tạng vì nhiễm khí độc, viêm phổi, nguy cơ chết não cận kề. Tưởng chừng không thể qua khỏi nhưng rất may chị đã dần khỏe lại.

Những ngày đầu hồi tỉnh, nữ bác sĩ đối diện với cơn ho ra máu, mạt khói, đờm đen kịt, miệng lưỡi lở vì ngộ độc CO. Với khát khao sống, mong được gặp con, chị đã cố gắng vượt qua.

Một tháng sau, chị Nhung ra viện, sức khỏe hồi phục được 90%, nhờ các đồng nghiệp ở Trung tâm Phục hồi chức năng hướng dẫn tập thở, phục hồi thanh quản.

Kết quả kiểm tra gần nhất cho thấy não của bác sĩ Nhung bình thường, không có di chứng thần kinh sau ngạt khói CO. Trường hợp của chị được đánh giá là kỳ tích trong cấp cứu nạn nhân ngạt CO do cháy.

“Tôi sống được đến ngày hôm nay thật sự là một kỳ tích và là sự nỗ lực hết mình cứu chữa của đồng nghiệp tại Bệnh viện Bạch Mai”, bác sĩ Nhung nói.

Sau tất cả, cơ thể chị vẫn còn nhiều di chứng nhưng chị thấy mình vẫn may mắn vì còn sống, may mắn hơn rất nhiều so với 56 nạn nhân ở Khương Hạ hay gần đây nhất là 14 nạn nhân tử vong tại vụ cháy ở Trung Kính.

Hiện trường vụ cháy ở Khương Hạ hồi tháng 9/2023

Cập nhật mới về tình hình sức khoẻ của các nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Kính, theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, đầu giờ chiều 25/5, TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc BV Giao thông Vận tải cho biết, dự kiến trong chiều nay 3 nạn nhân của vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính đang điều trị tại đây sẽ ra viện; tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân 84 tuổi vẫn đang trong tình trạng rất nặng.

Cụ thể, về tình hình sức khỏe của ba nạn nhân nặng trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính đã được chuyển từ Bệnh viện Giao thông Vận tải sang Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị, các bác sĩ cho biết, tối qua bệnh nhân 84 tuổi điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực đã được nội soi rửa phổi và làm các xét nghiệm đánh giá chức năng tim mạch, phổi, thần kinh.

Hiện trường vụ cháy ở Trung Kính - Ảnh: VnExpress

Kết quả cho thấy, não và tim của bệnh nhân bị ảnh hưởng và đến nay bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng, các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Đối với hai bệnh nhân là vợ chồng đang nằm tại Trung tâm chống độc đều có dấu hiệu ảnh hưởng cơ tim, bỏng đường hô hấp và ngộ độc khí CO, viêm phổi.

Sau khi hội chẩn và làm thêm 1 số xét nghiệm, các bác sĩ đã kết hợp dùng thuốc điều trị giải độc khí CO và oxy cao áp để phòng biến chứng về thần kinh và tâm thần.