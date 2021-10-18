Người thân 'bức xúc' lên tiếng về tin thất thiệt đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương

Xã hội 18/10/2021 20:15

Nhiều nguồn tin chia sẻ cho biết đã tìm thấy bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, thậm chí còn cung cấp các hình ảnh, clip có người "xin đầu thú".

Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Mới đây, trên mạng xuất hiện lại tiếp tục chia sẻ thêm nhiều thông tin gây xôn xao khi cho biết phía gia đình đã tìm thấy cậu bé. Đáng nói, một số bài đăng và bình luận còn cho biết nghi phạm bắt cóc bé trai đã bị bắt giữa và có người còn cho đăng tải clip hình ảnh cập nhật diễn biến việc tìm kiếm và khẳng định bé Hưng đã an toàn.

Người thân 'bức xúc' lên tiếng về tin thất thiệt đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương - Ảnh 1 
Người thân 'bức xúc' lên tiếng về tin thất thiệt đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương - Ảnh 2
Người thân 'bức xúc' lên tiếng về tin thất thiệt đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương - Ảnh 3
Nhiều người đăng tải thông tin cho biết bé trai 2 tuổi đã được tìm thấy - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, thậm chí còn có người công khai dòng tin nhắn cho rằng nghi phạm "xin được đầu thú và nhận đã bắt cóc bé Gia Hưng".

Để hiểu rõ thực hư thông tin này thế nào, trao đổi với báo Đất Việt, anh Lâm Gia Đạt (bố cháu bé) khẳng định hiện gia đình vẫn chưa tìm thấy con. Trong giai đoạn này, gia đình rất bối rối và lo lắng cho con trai nên anh Đạt xin phép sẽ thông tin sau.

Người thân 'bức xúc' lên tiếng về tin thất thiệt đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương - Ảnh 4
Chị T.M.T - cô họ của bé cập nhật thông tin - Ảnh: Tiin

Bên cạnh đó, chị T.M.T.- cô họ của bé Gia Hưng cũng bức xúc lên tiếng: "Đến sáng nay, gia đình chúng tôi chưa có thêm bất kì thông tin nào". Chị T. cũng khẳng định thông tin tìm thấy bé Gia Hưng là không chính xác.

Việc đăng tải các thông tin chưa kiểm chứng gây ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm bé trai, phía gia đình hy vọng những người quan tâm chia sẻ thông tin chính xác để hỗ trợ và tránh gây hoang mang.

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Bố của bé trai 2 tuổi mất tích đã chia sẻ đoạn clip về con và cho biết chiếc áo cháu mặc trong clip cũng là chiếc áo ở thời điểm mất tích

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