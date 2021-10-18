Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Mới đây, trên mạng xuất hiện lại tiếp tục chia sẻ thêm nhiều thông tin gây xôn xao khi cho biết phía gia đình đã tìm thấy cậu bé. Đáng nói, một số bài đăng và bình luận còn cho biết nghi phạm bắt cóc bé trai đã bị bắt giữa và có người còn cho đăng tải clip hình ảnh cập nhật diễn biến việc tìm kiếm và khẳng định bé Hưng đã an toàn.

Nhiều người đăng tải thông tin cho biết bé trai 2 tuổi đã được tìm thấy - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, thậm chí còn có người công khai dòng tin nhắn cho rằng nghi phạm "xin được đầu thú và nhận đã bắt cóc bé Gia Hưng".