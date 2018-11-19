Người phụ nữ rửa giá đỗ bằng xà phòng vì sợ chưa sạch khiến chị em hoang mang

Cách đây không lâu, clip quay lại cảnh cô gái dùng xà phòng rửa rau khiến cộng đồng mạng không khỏi “choáng váng”. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục hoang mang trước hình ảnh người phụ nữ dùng xà phòng rửa giá đỗ.

Ngày nay, các cô gái không còn bị đặt nặng vấn đề nữ công gia chánh. Tuy nhiên, việc một số người vụng về đến mức dùng xà phòng rửa rau, giá đỗ khiến cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm.

Cách đây khoảng nửa năm, clip cô gái vừa dùng xà phòng rửa rau vừa khẳng định mẹ dặn như vậy để rau sạch không chỉ khiến các chàng trai hoang mang mà chị em phụ nữ cũng không khỏi bất ngờ. Nhiều người đặt câu hỏi không biết cách này sẽ giúp thuốc trừ sâu trôi đi hay lại mang bệnh vào người?

Đọan clip cô gái dùng xà phòng rửa rau và khẳng định 'do mẹ dặn từng gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Mới đây, một người dùng mạng xã hội có tên L.N.P.U chia sẻ bức ảnh ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ rửa giá đỗ. Điều đáng nói là trong chậu, ngoài giá đỗ có rất nhiều bọt xà phòng.

Được biết, người phụ nữ trong bức ảnh là bạn của mẹ P.U. Theo chia sẻ của người đăng trên mạng xã hội, vì sợ giá chưa sạch nên bà đã dùng xà phòng để rửa lại.

Hình ảnh rửa giá đỗ bằng xà phòng khiến mọi người hoang mang - Ảnh: Facebook

Chỉ sau vài giờ được đăng tải, bức ảnh đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng hoang mang trước hành động của người phụ nữ trong bức ảnh.

“Bạn của mẹ thì chắc cũng lớn tuổi rồi, không hiểu sao có thể dùng xà phòng rửa rau được nữa. Không biết ăn vào có bị gì hay không?”, K.L bình luận.

“Một số người bị ám ảnh bởi thực phẩm bẩn đến phát bệnh luôn rồi, tưởng là sạch nhưng mà hóa ra lại làm hại đến sức khỏe của người nhà”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Ngoài những bình luận chỉ trích hành vi này thì có không ít ý kiến cho rằng có thể người rửa dùng một số sản phẩm chuyên biệt để rửa rau mà mọi người không biết.

“Ủa có nước xà phòng để rửa rau củ mà, có gì lạ đâu. Mọi người không biết thì đừng vội phán xét”, một bình luận của cư dân mạng.

Tạm giam đối tượng lên mạng xã hội kêu gọi biểu tình Thông qua mạng Facebook, đối tượng đã đăng tải những nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-rua-gia-do-bang-xa-phong-vi-so-chua-sach-khien-chi-em-hoang-mang-304547.html