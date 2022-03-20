Người lao động được nghỉ tổng cộng 7 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Xã hội 20/03/2022 11:23

Vì cả hai dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 đều rơi vào ngày cuối tuần nên người lao động năm nay sẽ được có thêm những ngày nghỉ bù, nâng tổng số ngày nghỉ lên con số 7.

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã cho biết vì ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay (tức ngày 10/4 dương lịch) sẽ rơi vào Chủ nhật nên người lao động được phép nghỉ bù thêm một ngày vào thứ Hai tuần kế tiếp (tức ngày 11/4 dương lịch). Vì vậy, dịp lễ năm nay thì người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 3 ngày.

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Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay thì người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 3 ngày - Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển

Đối với dịp lễ Thống Nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động (30/4 và 1/5) năm nay, vì cả hai ngày lễ trùng hợp rơi vào ngày thứ 7 và Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù tiếp và thứ Hai (ngày 2/5) và thứ Ba (ngày 3/5) của tuần kế tiếp, tức là 4 ngày nghỉ liên tục từ 30/4 đến 2/5.

Theo VietNamNet, lịch nghỉ lễ này sẽ được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Còn những người lao động thuộc các cơ quan, tổ chức không được nghỉ cố định vào hai ngày cuối tuần thì tự điều chỉnh ngày nghỉ để phù hợp với chương trình làm việc của từng đơn vị.

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Vì cả hai ngày lễ rơi vào thứ 7 và Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù tiếp và thứ Hai (ngày 2/5) và thứ Ba (ngày 3/5) - Ảnh: Báo Điện tử An ninh Thủ đô

Ngoài ra, khi nghỉ lễ, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương. Còn đối với người lao động vẫn làm việc vào ngày lễ thì lương sẽ được trả dựa trên Khoản C, Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 (người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày).

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Từ khóa:   giỗ tổ Hùng Vương lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5

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