Người dân quay lại TP.HCM sớm, nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc miền Tây ùn ứ giao thông ngay từ chiều 3/9

Xã hội 03/09/2023 21:29

Dù vẫn còn 1 ngày nghỉ lễ nhưng nhiều người dân miền Tây sớm quay lại TP.HCM để chuẩn bị trở lại làm việc sau nghỉ lễ nên mật độ phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tăng cao, gây ùn ứ giao thông cục bộ.

Còn 1 ngày nữa mới hết đợt nghỉ nhưng ngay từ chiều nay (3/9), mật độ xe gắn máy và ô tô các loại lưu thông trên quốc lộ 60 từ tỉnh Bến Tre qua Tiền Giang đã tăng đột biến, tại nhiều địa điểm thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre gần cầu Rạch Miễu đã xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ.

Người dân quay lại TP.HCM sớm, nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc miền Tây ùn ứ giao thông ngay từ chiều 3/9 - Ảnh 1
Các phương tiện di chuyển qua quốc lộ 60 tỉnh Bến Tre qua Tiền Giang. Ảnh: VOV.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận trên cầu Rạch Miễu lúc 16 giờ 40, lượng phương tiện lưu thông theo hướng từ Bến Tre về TPHCM rất đông, ùn ứ kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, phân luồng, ưu tiên cho phương tiện đi từ hướng Bến Tre qua Tiền Giang lưu thông. Không chỉ trên cầu Rạch Miễu, quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư An Khánh (Bến Tre) đến cầu này dài khoảng 5km cũng bị ùn ứ cục bộ, xe máy và ô tô chen chúc di chuyển, nhích từng chút một. Đến tối cùng ngày, giao thông trên cầu Rạch Miễu và khu vực hai bên cầu vẫn chưa được cải thiện, các phương tiện vẫn còn nối đuôi di chuyển chậm; một số thời điểm, xe máy, ô tô bị "dồn đống" trên đường.

Người dân quay lại TP.HCM sớm, nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc miền Tây ùn ứ giao thông ngay từ chiều 3/9 - Ảnh 2
Tình hình giao thông tại quốc lộ 60 gần trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu. Ảnh: VOV.  
Người dân quay lại TP.HCM sớm, nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc miền Tây ùn ứ giao thông ngay từ chiều 3/9 - Ảnh 3
Cảnh sát giao thông điều tiết cho phương tiện từ tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: VOV. 
Người dân quay lại TP.HCM sớm, nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc miền Tây ùn ứ giao thông ngay từ chiều 3/9 - Ảnh 4
Trong đêm 3-9 và ngày 4-9, tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ và cầu Rạch Miễu thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang và Bến Tre còn diễn biến phức tạp. Ảnh: VOV

Theo thông tin VOV, tại quốc lộ 1 từ cầu Mỹ Thuận đến ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) mật độ phương tiện các loại từ Cần Thơ về hướng Tp. HCM tăng cao, nhiều khu vực như: ngã ba, ngã tư, các cây cầu hẹp cũng xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Theo dự báo của ngành chức năng, tối nay 3/9 và ngày mai 4/9 tình hình giao thông tại các tuyến quốc lộ và cầu Rạch Miễu thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang và Bến Tre còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ tiếp diễn ùn ứ giao thông.

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