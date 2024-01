Người đàn ông bị lừa 3 tỷ đồng khi tham gia ứng dụng hẹn hò trên mạng

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 9-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của ông NVP (ngụ TP Pleiku) bị lừa đảo chiếm đoạt hơn ba tỉ đồng thông qua app hẹn hò qua mạng.

Cụ thể, người này yêu cầu ông P phải nộp vào 999.000 đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp và hướng dẫn ông này chọn một người phụ nữ cần hẹn hò trên app. Khi ông P đặt vấn đề hẹn hò, gặp mặt thì đối tượng này yêu cầu phải đóng tiền mua thẻ VIP mới được gặp.

Sau khi hoàn thành, ông P vẫn không được hẹn hò, đối tượng trên app này đưa ra lý do “làm sai yêu cầu, sai nội dung chuyển khoản”… và yêu cầu ông P tiếp tục nộp tiền để nhận thẻ VIP, nhận lại số tiền đã chuyển khoản.

Theo VOV đưa tin, sau 10 lần thực hiện theo các yêu cầu, ông P. mất số tiền hơn 3 tỷ đồng. Khi nhận ra mình bị lừa đảo, ông P tới cơ quan công an trình báo sự việc. Hiện, vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) điều tra, làm rõ.

Vũ Duy Sơn dùng app hẹn hò, kỹ nữ để chiếm đoạt tài sản 300 nạn nhân. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Đồng thời, cơ quan công an cảnh báo người dân thận trọng với các app như: em út, kỹ nữ, hẹn hò… Cùng với đó là các chiêu trò “nạp tiền để được nhận ưu đãi, hoa hồng” nhằm dẫn dụ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản..

Tại Đắk Lắk, tháng 10-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với Vũ Duy Sơn (27 tuổi, ngụ quận Hà Đông, TP Hà Nội) điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản. Sơn đã dụ các nạn nhân tham gia ứng dụng “kỹ nữ” và “hẹn hò” để chiếm đoạt tài sản hơn 200 tỷ đồng của 300 nạn nhân, trong đó một nạn nhân ở Đắk Lắk bị lừa hơn một tỷ đồng.