Người dân Hà Nội trốn lực lượng lượng chức năng, 'hô biến' hầm đi bộ thành tụ điểm tập thể dục

UBND TP. Hà Nội đã thông báo người dân hạn chế ra ngoài, tránh tập trung đông người từ 0h ngày 5/5 để phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên nhiều người dân đã "nhanh trí" trốn xuống hầm đi bộ để tập thể dục.

Trước diễn biến nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP.Hà Nội đã có thông báo khuyến khích người dân hạn chế ra đường từ 0h ngày 5/5. Đến ngày 6/5, TP.Hà Nội tạm dừng tất cả các hoạt động tại công viên, vườn hoa, địa điểm công cộng. Tuy nhiên nhiều người dân Thủ đô vẫn ngang nhiên tụ tập để tập thể dục.

2 ngày sau khi có lệnh cấm tụ tập tại công viên, vườn hoa, người dân thản nhiên chạy bộ, tập dưỡng sinh ven hồ, trong công viên... với cách mang khẩu trang đối phó, thậm chí là không mang khẩu trang - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Sau khi nhận lại nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng vì hành vi thiếu suy nghĩ và bất chấp lời kêu gọi ngưng ra ngoài, cứ tưởng người dân sẽ có trách nhiệm hơn trong việc phòng chống Covid-19. Thì đến sáng nay ngày 11/5, phóng viên báo Tiền Phong lại bất ngờ ghi nhận được nhiều hình ảnh người dân Hà Nội trốn lực lượng chức năng, chui xuống hầm đi bộ vẫn chỉ để tập thể dục.

Hầm đi bộ 'biến' thành địa điểm tập thể dục mới của người dân Hà Nội - Ảnh: Tiền Phong

Trong quá trình tập luyện, khoảng cách giữa những người đi tập cũng cũng khó mà đảm bảo giãn cách từ 1,5 - 2m theo khuyến cáo, gây mất an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh. Chưa kể, nhiều người còn không thèm mang khẩu trang mà chỉ cầm trên tay cho có - Ảnh: Tiền Phong

Những đường hầm dành cho người đi bộ như ở khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) thu hút khá đông người dân tới chạy bộ, tập thể dục, đạp xe... - Ảnh: Tiền Phong

Mặc dù biết những hoạt động trên nhằm mục đích tăng cường sức khỏe, nâng cao thể trạng. Nhưng việc một số người dân vô tư không đeo khẩu trang khi tập thể dục dưới các hầm đi bộ là không đúng với quy định chống dịch của Bộ Y tế. Để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng, người dân nên ý thức chấp hành đúng quy định của nhà nước. Mọi người hoàn toàn có thể ở nhà tập các bài tập cardio hay Yoga trong chính ngôi nhà, khoảng sân nhà mình, vừa đảm bảo an toàn vừa cải thiện sức khỏe.

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