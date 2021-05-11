Người dân Hà Nội trốn lực lượng lượng chức năng, 'hô biến' hầm đi bộ thành tụ điểm tập thể dục

Xã hội 11/05/2021 10:06

UBND TP. Hà Nội đã thông báo người dân hạn chế ra ngoài, tránh tập trung đông người từ 0h ngày 5/5 để phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên nhiều người dân đã "nhanh trí" trốn xuống hầm đi bộ để tập thể dục.

Trước diễn biến nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP.Hà Nội đã có thông báo khuyến khích người dân hạn chế ra đường từ 0h ngày 5/5. Đến ngày 6/5, TP.Hà Nội tạm dừng tất cả các hoạt động tại công viên, vườn hoa, địa điểm công cộng. Tuy nhiên nhiều người dân Thủ đô vẫn ngang nhiên tụ tập để tập thể dục.

Covid-19 9
Covid-19 8
Covid-19 7
2 ngày sau khi có lệnh cấm tụ tập tại công viên, vườn hoa, người dân thản nhiên chạy bộ, tập dưỡng sinh ven hồ, trong công viên... với cách mang khẩu trang đối phó, thậm chí là không mang khẩu trang - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Sau khi nhận lại nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng vì hành vi thiếu suy nghĩ và bất chấp lời kêu gọi ngưng ra ngoài, cứ tưởng người dân sẽ có trách nhiệm hơn trong việc phòng chống Covid-19. Thì đến sáng nay ngày 11/5, phóng viên báo Tiền Phong lại bất ngờ ghi nhận được nhiều hình ảnh người dân Hà Nội trốn lực lượng chức năng, chui xuống hầm đi bộ vẫn chỉ để tập thể dục.

Covid-19 6
Hầm đi bộ 'biến' thành địa điểm tập thể dục mới của người dân Hà Nội - Ảnh: Tiền Phong
Covid-19 4
Trong quá trình tập luyện, khoảng cách giữa những người đi tập cũng cũng khó mà đảm bảo giãn cách từ 1,5 - 2m theo khuyến cáo, gây mất an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh. Chưa kể, nhiều người còn không thèm mang khẩu trang mà chỉ cầm trên tay cho có - Ảnh: Tiền Phong
Covid-19 1
 Những đường hầm dành cho người đi bộ như ở khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) thu hút khá đông người dân tới chạy bộ, tập thể dục, đạp xe... - Ảnh: Tiền Phong

Mặc dù biết những hoạt động trên nhằm mục đích tăng cường sức khỏe, nâng cao thể trạng. Nhưng việc một số người dân vô tư không đeo khẩu trang khi tập thể dục dưới các hầm đi bộ là không đúng với quy định chống dịch của Bộ Y tế. Để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng, người dân nên ý thức chấp hành đúng quy định của nhà nước. Mọi người hoàn toàn có thể ở nhà tập các bài tập cardio hay Yoga trong chính ngôi nhà, khoảng sân nhà mình, vừa đảm bảo an toàn vừa cải thiện sức khỏe.

Sống giữa ổ dịch Bắc Giang, 1 nhóm thanh niên vẫn ngang nhiên kéo nhau ra nghĩa trang đánh bài

Sống giữa ổ dịch Bắc Giang, 1 nhóm thanh niên vẫn ngang nhiên kéo nhau ra nghĩa trang đánh bài

Trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, một nhóm gồm 6 thanh niên rủ nhau ra giữa nghĩa trang để đánh bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 tập thể dục Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1