Người dân Hà Nội trốn lực lượng lượng chức năng, 'hô biến' hầm đi bộ thành tụ điểm tập thể dục

UBND TP. Hà Nội đã thông báo người dân hạn chế ra ngoài, tránh tập trung đông người từ 0h ngày 5/5 để phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên nhiều người dân đã "nhanh trí" trốn xuống hầm đi bộ để tập thể dục.
- Bé gái 16 tháng tuổi chết trước cửa bệnh viện vì Covid-19 ở Ấn Độ, mẹ gào khóc cầu xin giúp đỡ nhưng không một cánh tay nào chìa ra
- Hà Nội: Nhiều người vẫn tụ tập tập thể dục, không đeo khẩu trang, bất chấp kêu gọi ngưng ra đường
Trước diễn biến nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP.Hà Nội đã có thông báo khuyến khích người dân hạn chế ra đường từ 0h ngày 5/5. Đến ngày 6/5, TP.Hà Nội tạm dừng tất cả các hoạt động tại công viên, vườn hoa, địa điểm công cộng. Tuy nhiên nhiều người dân Thủ đô vẫn ngang nhiên tụ tập để tập thể dục.
Sau khi nhận lại nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng vì hành vi thiếu suy nghĩ và bất chấp lời kêu gọi ngưng ra ngoài, cứ tưởng người dân sẽ có trách nhiệm hơn trong việc phòng chống Covid-19. Thì đến sáng nay ngày 11/5, phóng viên báo Tiền Phong lại bất ngờ ghi nhận được nhiều hình ảnh người dân Hà Nội trốn lực lượng chức năng, chui xuống hầm đi bộ vẫn chỉ để tập thể dục.
Mặc dù biết những hoạt động trên nhằm mục đích tăng cường sức khỏe, nâng cao thể trạng. Nhưng việc một số người dân vô tư không đeo khẩu trang khi tập thể dục dưới các hầm đi bộ là không đúng với quy định chống dịch của Bộ Y tế. Để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng, người dân nên ý thức chấp hành đúng quy định của nhà nước. Mọi người hoàn toàn có thể ở nhà tập các bài tập cardio hay Yoga trong chính ngôi nhà, khoảng sân nhà mình, vừa đảm bảo an toàn vừa cải thiện sức khỏe.