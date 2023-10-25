Liên quan vụ việc 2 người tử vong sau khi uống sữa nghi do bị đầu độc, tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Q. (SN 2009, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi “Giết người".

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 25/10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 25/10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

“Hoàn cảnh như vậy dẫn đến việc đối tượng Q. có thù hằn với người cha từ khi còn trong trứng nước. Bị can còn lên mạng tải phim đen về điện thoại xem. Trong lịch sử tìm kiếm trên mạng của Q., công an phát hiện đối tượng lên google hỏi cách giết cha, cách đầu độc như thế nào”, đại tá Lộc nói và cho biết cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ các tình tiết trong vụ án và đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định pháp luật.

Đại tá Lộc cho biết, Q. lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ không hòa thuận dẫn đến ly thân. Nhiều năm nay, người mẹ sống bên ngoại nuôi 3 đứa con, còn cha sống bên nội, nghiện rượu. Q. bỏ học từ rất sớm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khoảng 6h ngày 14/10, cụ P.T.P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) phát hiện con ruột là ông P.V.Y. (45 tuổi) nằm chết trên giường.

Người nhà tưởng ông Y. tử vong do bệnh lý nên tổ chức mai táng mà không trình báo chính quyền.

Đến 22h cùng ngày, con gái pha cho cụ P. 100ml sữa. Khoảng 5 phút sau khi uống sữa, cụ P. có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và chết trên đường đi cấp cứu. Gia đình cũng nghĩ cụ P. mất do bệnh lý nên không trình báo công an.

Tiếp đó, rạng sáng 15/10, ông P.M.T. (55 tuổi, con cụ P.) đến phụ đám tang. Tại đây, ông T. cũng pha 150ml sữa uống. Khi uống được khoảng 50ml sữa, ông bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đi cấp cứu.

Sau đó, ông T. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch gồm tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim; thở máy và phải lọc máu hấp phụ. Hiện sức khỏe ông T. đã hồi phục và được xuất viện về nhà.

Công an Tiền Giang sau khi nhận được tin báo đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Nhà bà P.T.P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), bà nội của nghi phạm, nơi xảy ra vụ đầu độc. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra đã xác định con ruột ông Y. là Phạm Minh Quốc có liên quan đến vụ việc.

Qua xét hỏi, Quốc khai do ông Y. thường xuyên uống rượu, nhiều lần Quốc kêu cha bỏ rượu và thì bị cha la mắng nên đối tượng nảy sinh ý định giết cha ruột.

Khoảng tháng 8/2023, Quốc quen một đối tượng N.P.Đ. (39 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) và người này có thuốc bả chó.

Ngày 13/10, Quốc cùng em ruột gặp Đ. để xin thuốc về thuốc chó hoang. Đến 23h cùng ngày, Quốc lấy thuốc bỏ vào hộp sữa (mà cụ P. và ông Y. hay uống).

Đến sáng hôm sau, Quốc đi làm như thường lệ thì nghe tin ông Y. tử vong.

Cũng theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Phạm Minh Q.. Làm việc với cơ quan công an, Q. khai nhận: cha mẹ ly thân khi Q. 6 tuổi. Q. và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại. Năm 2021, Q. bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột.

Khoảng 2-3 năm gần đây, buổi tối Q. về ngủ tại nhà của bà nội và cha (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè). Cha thường xuyên uống rượu, nhiều lần Q. nói cha bỏ rượu thì bị la mắng nên nảy sinh ý định giết cha. Ngày 13/10, Q. cùng em đi xin thuốc bả chó về thuốc chó hoang. Sau đó, khoảng 23 giờ cùng ngày, Q. bỏ thuốc bả chó vào hộp sữa mà bà nội và cha hay uống khiến họ tử vong.