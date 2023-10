Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 25/10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 25/10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Liên quan vụ việc 2 người tử vong sau khi uống sữa nghi do bị đầu độc, tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Q. (SN 2009, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi “Giết người".