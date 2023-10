Liên quan đến vụ việc một thiếu niên 14 tuổi thực hiện hành vi bỏ bả chó vào sữa khiến bố đẻ và bà nội tử vong sau khi uống, xảy ra tại xã Hòa Hưng (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, Thượng tá Trịnh Kim Vân (cựu điều tra viên cao cấp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội) nhận định đây là một vụ án phức tạp, hung thủ gây án một cách man rợ, tinh vi.

Về tình tiết của vụ án, thiếu niên 14 tuổi đã chọn cách xử lý là cho bả chó vào sữa để giết người thân. Ông Vân cho hay, mặc dù có thể nhìn nhận vụ án dưới nhiều góc độ khác nhau, cũng có nhiều lý do được đưa ra phân tích nhưng xét về góc độ hành vi đơn thuần thì thủ đoạn của nghi phạm là mất tính người.

Căn cứ vào nội dung vụ việc trên, ông Vân phân tích điều kiện dẫn tới tội ác bước đầu được cơ quan điều tra làm rõ là do xung đột, mâu thuẫn về trong mối quan hệ cha con. Cụ thể, làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai, trong quá trình sinh sống, bố đẻ thường xuyên uống rượu. Nam thiếu niên này nhiều lần khuyên bố bỏ rượu thì bị la mắng nên đã nảy sinh ý định giết người.

"Dường như đối tượng rơi vào trạng thái bế tắc đến tột cùng và khi không thể giải quyết mối quan hệ với cha bằng cách thức mang tính thiện chí, tốt đẹp, thiếu niên này đã nghĩ tới việc làm cực đoan", ông Vân cho biết.

Ngoài ra, vị cựu điều tra viên cho rằng, trong vụ việc trên, môi trường gia đình, xã hội đã có ảnh hưởng sâu đậm tới việc định hình nhân cách, nhận thức hạn chế của nghi phạm. Cụ thể, nghi phạm có hoàn cảnh gia đình hết sức đặc biệt. Bố mẹ ly thân, nghi phạm bỏ học sớm, lăn lộn với công việc mưu sinh.

"Và cái chính là đối tượng này thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc từ bố mẹ. Từ đó, đối tượng càng dễ bị tác động bởi những yếu tố xã hội. Mà thông thường, cái xấu sẽ dễ bị tiêm nhiễm hơn là việc tiếp thu, học hỏi những điều tốt đẹp. Tổng hòa tất cả những yếu tố trên, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng thể và logic hơn về diễn biến hành vi phạm tội của thiếu niên 14 tuổi", ông Vân phân tích.

Còn theo PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện an ninh phi truyền thống (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), những vụ án đau lòng xảy ra phần nhiều có nguyên nhân sâu xa từ những lỗ hổng về giáo dục, về quan niệm sống, sự thiếu chuẩn mực về đạo đức. Mỗi gia đình luôn phải là "pháo đài" để bảo vệ các giá trị cốt lõi. Cần phải giáo dục về sự yêu thương, sự chia sẻ, về các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng. Nếu được thường xuyên giáo dục đạo đức, văn hóa, các quy tắc ứng xử văn minh và sự hiểu biết pháp luật thì sự bình yên sẽ đến với mỗi gia đình.

Căn nhà, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 21/10, Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra vụ chết người nghi do bị đầu độc xảy ra tại xã Hòa Hưng (huyện Cái Bè).

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người, tạm giữ Phạm Minh Q. (SN 2009), là người có liên quan đến vụ việc, tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý.

Tại Cơ quan điều tra, Q. khai nhận năm lên 6 tuổi do cha, mẹ ly thân nên cùng 2 em về ở với mẹ bên nhà ông bà ngoại tại xã Mỹ Lương (huyện Cái Bè). Năm 2021, Q. bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột.

Thời gian gần đây, buổi tối, Q. về ngủ tại nhà của bà nội và cha ruột ở xã Hòa Hưng. Ông Phạm Văn Y. (SN 1978, cha ruột Q.) là người thường xuyên uống rượu. Q. nhiều lần kêu cha bỏ rượu nhưng không được và còn bị la mắng.

Theo lời khai của Q., vì chuyện này Q. đã nảy sinh ý định giết cha. Khoảng tháng 8/2023, Q. quen N.P.Đ. (SN 1984, ngụ xã Hòa Hưng) và biết người này có bả chó. Ngày 13/10, Q. cùng em ruột gặp Đ. để xin bả chó và nói dối về việc mua thuốc bả cho chó hoang.

Khuya cùng ngày, Q. lấy bả chó bỏ vào hộp sữa mà cha ruột và bà nội là Phạm Thị P. (SN 1940) hay uống. Sáng hôm sau, Q. đi làm thì hay tin cha ruột đã tử vong.