Theo cáo trạng, Chu Uyển Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên bị can tự tin thấy bản thân đủ khả năng trông giữ, đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh nên nhận trông giữ trẻ thuê.

Tháng 1/2023, tại căn hộ Vinhomes OceanPark, Đa Tốn, Gia Lâm, TP Hà Nội, bị can Chu Uyển Vân nhận trông cháu bé K. (SN 2022) với giá 250.000 đồng/đêm. Trong quá trình trông giữ cháu K., bị can Chu Uyển Vân không chú ý theo dõi, dẫn đến cháu K. bị sặc sữa sau khi ăn.

Sau khi phát hiện, bị can Chu Uyển Vân tự sơ cứu cho cháu. Nhưng bé tiếp tục nôn ra dịch ở mũi và miệng. Vân tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu 115, đồng thời gọi báo cho gia đình bé.

Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Cơ quan chức năng xác định cháu K. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bịt tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

Bé trai 7 tháng tuổi tử vong sau khi ở với bảo mẫu - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ban đầu, gia đình nạn nhân đề nghị không pháp y đối với cháu bé. Qua khám nghiệm bên ngoài, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực.

Ngày 17/1, gia đình bé K. đã có đơn đề nghị pháp y tử thi để xác định nguyên nhân. Sau đó, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận các mẫu vật gửi giám định không tìm thấy chất độc, hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc an thần, thuốc gây ngủ… Nguyên nhân tử vong của bé K. do suy hô hấp tuần hoàn.

Bước đầu, nữ bảo mẫu khai nhận vì muốn kiếm thêm thu nhập nên đăng bài lên mạng xã hội Facebook để nhận trông trẻ thuê, dù bản thân chưa qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trông giữ trẻ.

Ngày 4/7, Chu Uyển Vân bị Công an huyện Gia Lâm khởi tố về hành vi Vô ý làm chết người.