Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng đã có thông tin mới về vụ việc 28 học sinh ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 17/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng ký Quyết định số 253/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính cơ sở sản xuất bánh ở huyện Tiền Hải.

Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Quyết Thắng (sinh năm 1989, trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là chủ cửa hàng bánh kem Trang Moon đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “Nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Sau khi xảy ra ngộ độc, ông Hoàng Quyết Thắng đã ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm và tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

Theo đó, hình thức xử phạt hành chính là 80 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh của hộ kinh doanh Hoàng Quyết Thắng trong thời gian 3 tháng theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP).

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hộ kinh doanh của ông Thắng chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Các học sinh được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, lúc 16h ngày 28/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thái Bình) nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế H.Tiền Hải báo cáo việc xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại lớp 4A1 Trường Tiểu học TT.Tiền Hải (địa chỉ phố Tiểu Hoàng, TT.Tiền Hải, H.Tiền Hải).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ngay sau đó đã thực hiện điều tra. Kết quả xác định, 2 bánh bông lan trứng muối do cơ sở sản xuất bánh kem Trang Moon (địa chỉ Km số 18, xã An Ninh, H.Tiền Hải) làm đã được lớp 4A1 Trường Tiểu học TT.Tiền Hải mua về liên hoan Tết Trung thu vào ngày 28/9.

Trong lớp có 37 học sinh, có 28 học sinh ăn bánh, 9 học sinh còn lại không ăn. Sau đó 28 học sinh lần lượt có dấu hiệu đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Tiền Hải; 3 học sinh có triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà.

