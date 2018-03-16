Thầy giáo bị đánh gục tại chỗ, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn (Nghệ An) cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương đầu và dập sống mũi.

Sự việc phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi xảy ra tại Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An) vẫn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, tại trường THCS Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc phụ huynh hành hung thầy giáo khiến dư luận vô cùng quan tâm.

Ngày 12/3, thầy Đặng Minh Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp 9D trường THCS Tân Thành phát hiện ra học sinh đốt giấy trong lớp. Sau nhiều lần thầy Thủy tra hỏi, em N.V.P. đã đứng ra thú nhận mình chính là người đốt giấy. Quá tức giận nên thầy giáo đã tát em P. một cái và gửi giấy mời phụ huynh lên gặp.

Khoảng 10 giờ ngày 13/3, anh trai của em P. là Nguyễn Văn Đoàn đã dẫn theo một người bạn đến trường hành hung thầy Thủy. Thầy giáo bị đánh gục tại chỗ, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn (Nghệ An) cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương đầu và dập sống mũi.

Chiều tối 15/3, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu cơ quan công an vào cuộc, điều tra xác minh sự việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thầy giáo bị phụ huynh học sinh đánh chấn thương đầu, dập sống mũi - Ảnh: Báo Đất Việt

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

"Thầy giáo đánh học sinh như vậy cũng sai rồi, phụ huynh nổi giận cũng có thể hiểu được"; "Đốt giấy như vậy lỡ cháy trường thì ai chịu trách nhiệm? Thầy giáo không kiềm chế được cơn giận cũng đáng để thông cảm"; "Hết bắt cô giáo quỳ gối giờ lại đánh thầy giáo dập sống mũi. Phụ huynh hành xử thế này thì còn ai dám dạy dỗ con em các vị nữa?"...

Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: "Tất cả học sinh đều tốt" "Trong sân trường của cấp học nào, thời nào cũng có ngựa chứng mà ngựa chứng thường là ngựa giỏi. Thiên chức người thầy là ở đó phải biết chấp nhận tất cả để giáo dục để tha thứ, để yêu thương như khẩu hiệu mà trường nào cũng treo nơi trang trọng cô giáo như mẹ hiền".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-thay-giao-tat-hoc-sinh-bi-phu-huynh-danh-dap-song-mui-275167.html