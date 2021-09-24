Nghệ An: Dịch tả lợn Châu Phi tái phát ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh, tiêu hủy hàng trăm con lợn

Xã hội 24/09/2021 17:14

Phát hiện dịch tả lợn Châu Phi bất ngờ tái phát nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An. Trong đó có 10 huyện đã phát hiện ra dịch tả lợn gồm: Nghi Lộc, Đô Lương, Diễn Châu, Con Cuông, Nam Đàn, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Qùy Hợp và Tương Dương.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, xã Diễn Nguyên (Diễn Châu) là địa phương vừa được công bố dịch tả lợn châu Phi. Trên địa bàn xã có 6 thôn xuất hiện dịch, số lượng lợn bị nhiễm dịch phải tiêu hủy 89 con, tổng trọng lượng gần 7,5 tấn. Diễn Nguyên là một trong những địa phương đã từng xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi trong những năm trước, nay tái dịch trở lại.

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Lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi sẽ được mang đi tiêu hủy. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết, từ tháng 7 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát ở 8 xã: Diễn Nguyên, Diễn Xuân, Diễn Kỷ, Diễn Cát, Diễn Kim, Diễn Thành, Diễn Trung, Diễn Quảng, tổng số lợn nhiễm dịch, phải tiêu hủy, tính đến ngày 23/9 là 154 con, tổng trọng lượng trên 11 tấn lợn hơi.

Trên địa bàn huyện Con Cuông, bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng đang tái phát tại một số xã. Ông Lô Văn Lý - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 2 xã Chi Khê và Môn Sơn, số lợn tiêu hủy hơn 1 tấn lợn hơi.

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Đến thời điểm hiện tại dịch tả lợn đã tái phát ở 10 huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

"Vì dịch tái phát tại một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nên huyện chỉ đạo các xã tập trung khoanh vùng dập dịch trong diện hẹp, nên 4 ngày nay trên địa bàn huyện không phát sinh thêm lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi", ông Lô Văn Lý cho hay.

Ông Ngô Đức Quỳnh, Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát trên địa bàn các huyện: Nghi Lộc, Đô Lương, Diễn Châu, Con Cuông, Nam Đàn, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tương Dương. Tuy nhiên, dịch chủ yếu xảy ra tại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nên các địa phương đang khoanh vùng dập dịch trong tầm kiểm soát. 

"Thời điểm thời tiết đang chuyển mùa, mưa nhiều, dễ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, trong đó có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Do vậy, người chăn nuôi cần mua con giống rõ nguồn gốc, không có dịch bệnh, không nên mua con giống của những người đi bán rong, tiêm phòng  các bệnh để tăng sức đề kháng cho vật nuôi, tiến hành khử trùng tiêu độc, đặc biệt là rắc vôi bột trong khu vực chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh, cho lợn ăn thức ăn đã nấu chín, đặc biệt bà con không lấy các loại rau trôi ngoài sông suối, tránh lây lan dịch bệnh từ động vật chết, hoặc chất thải tại các lò mổ thải ra môi trường", ông Ngô Đức Quỳnh khuyến cáo.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn Nghệ An từ đầu năm 2019, tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại lớn đến kinh tế của người dân. Dịch đã được cơ bản khống chế trong những tháng giữa năm 2021, nay  tái phát tại nhiều địa phương. Để khống chế được dịch trong diện hẹp, chính quyền địa phương các cấp cần thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo quy định.

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