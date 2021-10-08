Nếu như vé XSMN không ai trúng, tiền thưởng sẽ đi đâu?

Xã hội 08/10/2021 16:19

Dư luận cho rằng: Xổ số truyền thống khó trúng, lợi nhuận xổ số cao, vậy tiền thưởng đi đâu? Có phải chi lương “khủng” cho ngành xổ số không?

 

Hiện nay xổ số kiến thiết miền Nam thu hút đông đảo người tham gia với với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn lên đến 11.565 giải/kỳ quay thưởng. Từ 01/2017 trở lại, có nhiều chính sách thay đổi nên giá trị và số lượng giải thưởng giảm đi nhiều, nhưng giá trị giải đặc biệt lại tăng. Theo thống kê lượng vé bán ra vẫn không thay đổi. Vậy những vé số xsmn không trúng, tiền sẽ đi về đâu?

Nếu như vé XSMN không ai trúng, tiền thưởng sẽ đi đâu? - Ảnh 1

Tiền thưởng về đâu, nếu không có chủ nhân của giải đặc biệt

Dư luận cho rằng

Khi cơ cấu giải thưởng giảm đi và đồng thời số lượng trúng thưởng ngày cũng ít đi. Dư luận cho rằng: Xổ số truyền thống khó trúng, lợi nhuận xổ số cao, vậy tiền thưởng đi đâu? Có phải chi lương “khủng” cho ngành xổ số không?

Dư luận cũng cho rằng, tại sao giải đặc biệt lại tăng, nhưng lại giảm giá trị các giải ủi, giải khuyến khích và đồng loạt các giải khác? Đây chính là chủ đề khúc mắc, dư luận cần lời giải đáp.

Hội đồng xổ số miền Nam cho hay

Hội đồng XSKT miền Nam cho hay, bắt đầu từ ngày 01/01/2017, đồng loạt 21 công ty xổ số kiến thiết thuộc miền Nam đồng loạt tăng giải đặc biệt từ 1,5 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng và giảm đi các giải thưởng an ủi (giảm còn 50 triệu đồng), khuyến khích (còn 6 triệu đồng), giải nhì (giảm còn 20 triệu đồng),.. nhằm tạo sự hấp dẫn của giải đặc biệt.

Hơn thế, trong lốc 100 vé của dãy 6 số (5 số hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị giữ nguyễn), có 10 vé trúng giải đặc biệt. Nhằm tạo sức hút để cạnh tranh với loại hình xổ số điện toán kiểu Mỹ mới xuất hiện, có những giải thưởng đến hàng chục, thậm chí đến cả trăm tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi: Nếu như không ai trúng vé số, tiền sẽ đi đâu? Theo ông Lý Minh Ân - Giám đốc Công ty XSKT Kiên Giang cho rằng những thông tin dư luận phát tán đều không chính xác. Ông giải thích như sau:

Theo quy định của công ty xổ số truyền thống Việt Nam, tất cả công ty xổ số kiến thiết thuộc xsmb, xsmt, xsmn đều phải chi trả thưởng cho các vé trúng xổ số chiếm 50% doanh thu, nộp vào ngân sách nhà nước 32,25%, hoa hồng đại lý và bán lẻ 15%, phí quản lý 3% và chi lương cho ngành xổ số 0,85% doanh thu.

Theo quy định, cứ 1 triệu vé số phát hành thì có đến tổng 11.511 giải thưởng, nhưng thật ra xác suất xổ số truyền thống cao, vì thế các công ty xổ số không sử dụng lợi nhuận như đã nói để chi lương, thưởng cho ngành xổ số.

Vậy tiền thưởng đi về đâu?

Như vậy, đối với vé độc đắc, giải thưởng không có chủ nhân, cả tiền thuế và lợi nhuận từ xổ số kiến thiết truyền thống đều nộp vào ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển, nâng cấp hạ tầng công cộng như giáo dục, y tế và công trình phúc lợi ở địa phương của công ty xổ số. Tất cả công ty xổ số tuyệt đối không lưu hành và sử dụng số tiền thưởng đó. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu như vé XSMN không ai trúng, tiền thưởng sẽ đi đâu? - Ảnh 2

Mua vé số có cơ hội đổi đời

Mua vé xổ số kiến thiết miền Nam có cơ hội trúng thưởng cao nhất trong 3 miền hiện nay. Việc mua vé số không chỉ giúp bạn có cơ hội đổi đời với giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài ra, mua vé số còn là hành động tốt đẹp, đóng góp vào ngân sách nhà nước, phát triển nước nhà và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Kết luận rằng, nếu không có ai trúng vé xsmn và hay các đài xổ số trên cả nước, thì tiền thưởng sẽ được đóng góp vào ngân sách để xây dựng công trình công cộng, phát triển y tế, giáo dục. Những thắc mắc trên đã được Xổ Số KT giải đáp chi tiết, hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm thêm thông tin bổ ích nhé!

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