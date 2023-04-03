Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, cháu Nhật bị một số vết thương ở đầu, tay, bụng. Một số mảnh vỡ văng găm lại trên cánh tay, sườn bụng nhưng chỉ để lại vết thương nhẹ. Hiện Nhật vẫn tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 3/4, em Hồ Trọng Nhật (14 tuổi) là 1 trong 4 nạn nhân sống sót sau vụ nổ ở gara sửa chữa ôtô trên địa bàn xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quang Thành (huyện Quỳnh Lưu).

Khi vừa đi đến gara ôtô Lê Hiển thì bị vụ nổ làm hất văng chiếc xe đạp của Nhật và 2 em ra đường.

Ngồi trên giường bệnh, Nhật vẫn chưa hết hoảng sợ sau vụ nổ xảy ra. Nhật kể lại, trước đó vào khoảng 16h chiều 2/4, Nhật đạp xe chở 2 em ruột của mình là Hồ Trọng Đức (10 tuổi) và Hồ Thị Khánh Vy (8 tuổi) qua nhà ông họ (trú cùng xóm) để ăn cỗ.

“Cháu và 2 em bị hất văng ra xa ngoài đường rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, cháu đang nằm ở bệnh viện. Đầu và toàn thân cháu đau nhức, có mấy mảnh vỡ găm trên người giờ vẫn đau. Không biết 2 em của cháu giờ thế nào rồi. Cháu lo cho 2 em của cháu" - Nhật kể lại.

Sau vụ việc, em Nhật vẫn còn hoảng sợ - Ảnh: báo Tiền Phong

Hai em của Nhật do bị thương nặng hơn nên phải đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu. Trong đó, cháu Khánh Vy bị thương nặng phải cắt cụt bàn tay phải. Ở bàn tay trái phải cắt mất 2 ngón tay. Cháu Đức cũng bị thương nhiều nơi trên người, tay chân và đang được các bác sĩ cấp cứu.

Sau vụ việc, bố mẹ các cháu đã vào viện để chăm cháu Khánh Vy và cháu Đức. Ở nhà, người thân, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên.

Ngồi đờ dẫn trong căn nhà nhỏ của con và cháu, ông Hồ Trọng Nhàn (67 tuổi, ông nội) buồn rầu: "Không biết các cháu ở trong viện thế nào rồi. Tôi già rồi nên các con không cho vào thăm cháu. Ở nhà thì lo quá. Mong các cháu bình an".

Trên đầu Nhật bị thương phải khâu nhiều mũi, còn cơ thể chi chít vết thương sau vụ nổ - Ảnh: Dân Trí

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Nhàn cho biết Nhật là con lớn trong gia đình có 4 anh em. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố mẹ của Nhật là anh Hồ Trọng Nhâm (41 tuổi) và chị Lê Thị Hòa (43 tuổi) không được thông minh, nhanh nhẹn. Kinh tế chỉ dựa chủ yếu vào hơn một sào ruộng nên gia đình thuộc hộ khó khăn triền miên của xã.

Trước khi vụ nổ đau lòng xảy ra, anh Nhâm và chị Hòa qua nhà người chú họ ăn cỗ đám hỏi. 4 đứa con đi sau thì xảy ra vụ việc đau lòng khiến 3 cháu bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 16h18 ngày 2/4, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại gara ô tô Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã làm 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng. Trong đó có 3 cháu nhỏ là người trong một gia đình.

Nguyên nhân vụ nổ đang được Công an tỉnh Nghệ An làm rõ.