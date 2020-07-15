Câu chuyện con gái tức giận vì mẹ tranh thủ mang thức ăn thừa về hiện đang gây tranh cãi trên khắp các trang mạng xã hội, nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen.

Trước nay, việc tranh thủ mang thức ăn thừa về khi đi tiệc cưới hay ăn nhà hàng vẫn là vấn đề khiến dân mạng tranh cãi không ngừng. Mới đây, một câu chuyện liên quan đến vấn đề này được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm. Câu chuyện gây bão mạng xã hội được một bạn trẻ chia sẻ trên diễn đàn: “Chẳng là nay mình với con bạn rủ nhau đi ăn nướng. Bàn bên cạnh có hai mẹ con ngồi ăn xong rồi. Đúng lúc bọn em vào thì chứng kiến cảnh bà mẹ đang đổ 2 cốc trà đá còn khá đầy vào cái vỏ chai nước suối. Còn đứa con gái thì mặt hằm hằm và có phần hơi lớn tiếng:

- Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ mà còn làm như này nữa thì không bao giờ con đi ăn với mẹ nữa đâu. Mẹ xem có ai làm như mẹ không? Mẹ có nghĩ là con vô cùng xấu hổ không? - Cốc vẫn còn nhiều mà con, mang đi tí nữa khát thì uống. Cũng là tiền cả chứ có gì mà ngại nhỉ?

Nói thêm vài câu qua lại nữa thì bạn gái bỏ đi. Để lại mẹ vẫn ngồi cặm cụi hình như bỏ thêm một chút bánh mì bơ còn thừa vào cái túi ni lông xin của quán. Buổi đi ăn hai đứa lúc đầu rõ vui, tự nhiên chẳng ai bảo ai mà lòng lại chùng xuống…”. Câu chuyện mẹ tranh thủ mang thức ăn thừa về khiến con gái tức giận đang gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Dù không phải câu chuyện gay cấn nhưng ngay khi được chia sẻ, bài viết này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều đồng cảm với bà mẹ trong câu chuyện và chỉ trích thái độ của cô con gái. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng mọi người nên thông cảm cho cô gái vì tuổi còn trẻ và “chưa trải sự đời” nên không thể hiểu hết tấm lòng cha mẹ. “Mặc dù chỉ là những món ăn dư thừa nhưng đối với những người có hoàn cảnh khó khăn thì đây là cả một bữa ăn thịnh soạn. Thái độ của cô con gái khiến mình khó chịu thật sự”, M.H bình luận. “Mặc dù hành động của cô con gái đáng lên án nhưng mọi người cũng đừng quá nặng lời. Em ấy còn trẻ nên chưa trải sự đời, chưa thể hiểu hết tấm lòng cha mẹ”, ý kiến của một người dùng mạng xã hội.

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