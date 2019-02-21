Mẹ già mù lòa bị con trai cột tay vào cửa sổ: 'Có ai ở đấy không tháo cho tôi chiếc dây ra với'

Hầu hết mọi người đều xót xa cho hoàn cảnh của cụ bà, đồng thời chỉ trích hành động tàn nhẫn của người con trai với mẹ mình.

Chiều nay (21/2), cộng đồng mạng xôn xao về một bài đăng ghi lại cảnh cụ bà mù bị con trai lấy dây cột tay vào cửa sổ. Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bài đăng đã nhận về hàng chục ngàn lượt thích và bình luận. Hầu hết mọi người đều xót xa cho hoàn cảnh của cụ bà, đồng thời chỉ trích hành động tàn nhẫn của người con trai với mẹ mình. Cụ bà mù lòa bị cột tay vào cửa sổ - Ảnh: Facebook "Tôi có đến làm cho một nhà hàng xóm của bà cụ này, vì sân nhỏ nên mượn tạm sân nhà bà cụ này làm. Lúc mở cửa ra nhìn thấy bà cụ tôi giật mình, hỏi bà hàng xóm sao bà cụ này bị trói ở đây không có ai ở nhà à? Bà hàng xóm nói bà ý mù không có ai trông nên con bà cụ mới buộc tay lại. Trong lúc tôi làm thì bà cụ luôn miệng nói: 'Có ai ở đấy không tháo cho tôi cái dây này ra với'. Tôi cảm thấy thương lắm nhưng không làm gì được.

5 phút sau lúc đấy là 9h30 thì người con trai bà cụ đến. Người này lên bàn thờ lấy hộp bánh xuống bóc cho bà cụ một cái rồi đi luôn. Lúc đấy có một ông già bế cháu ngang qua vào đứng xem tôi làm. Tôi hỏi ông về chuyện cụ bà này, ông đó nói con trai bà ý mới mua được miếng đất xây nhà rồi ra đó ở không ai trông bà, tối đến con trai bà cụ mới đến ngủ để trông thôi. Mình làm đến 12h trưa mà vẫn chưa thấy ai mang cơm ra cho bà cụ, lúc đó con dâu đến để khóa cổng, mình có nói là sao không mang cơm cho bà ăn thì không thấy nói gì hết. Mình chỉ biết dọn đồ rồi đi về, lực bất tòng tâm", tài khoản Facebook H.S. chia sẻ.

Con trai bà cụ bị cho là đã dùng dây cột mẹ vào cửa sổ - Ảnh: Facebook Bài đăng của tài khoản Facebook H.S. đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Ai nấy đều không cầm được nước mắt với số phận đáng thương của cụ bà mù lòa, có cả con trai lẫn con gái nhưng vẫn phải sống trong sự khổ sở, cô đơn mỗi ngày. "Tôi thật sự chẳng dám tin đây là sự thật. Ước gì đây chỉ là một vụ dàn dựng nào đó mà thôi"; "Nhìn cụ bà thật sự không cầm được nước mắt"; "Luật nhân quả chẳng bỏ sót một ai đâu"; "Hy vọng con trai, con gái của cụ đọc được những lời chỉ trích mà dân mạng dành cho họ"; "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày"; "Đúng là một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con lại không nuôi nổi một mẹ";..., dân mạng bình luận. Hiện những hình ảnh trên vẫn đang được dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tức giận vì sàn nhà vương vãi cơm thừa, con trai đánh mẹ tử vong Chẳng ai ngờ chỉ vì một lý do nhỏ nhặt mà Phan Văn Thìn đã ra tay đánh mẹ chấn thương sọ não. Sau 7 ngày điều trị, nạn nhân đã không qua khỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-gia-mu-loa-bi-con-trai-cot-tay-vao-cua-so-co-ai-o-day-khong-thao-cho-toi-chiec-day-ra-voi-315977.html