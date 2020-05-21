Mâu thuẫn chuyện mất chiếc chăn, chồng ném bình nước sôi vào người vợ gây bỏng nặng

Xã hội 21/05/2020 15:12

Trong lúc cãi vã to tiếng, ông C. đổ nước sôi lên người vợ khiến nạn nhân bị bỏng nặng phần mặt, ngực, bụng,...

Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đang xác minh làm rõ vụ việc chồng đổ nước sôi lên người vợ gây bỏng nặng.

Ông H.V.C. (SN 1971, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) và vợ là bà Đ.T.Ng. (SN 1973) kết hôn đã 27 năm và có 2 người con, hiện đang kinh doanh đồ gỗ nội thất và dịch vụ giặt là, kinh tế gia đình thuộc diện ổn định ở địa phương.

Theo lời kể của người vợ, khoảng 22 giờ ngày 2/5, bà Ng. đi công việc về nhà thì nghe con trai báo là có một người đến lấy chăn nhưng họ chưa trả tiền. Lúc này, ông C. mắng vợ vì đi về muộn nên bị mất chiếc chăn.

Sáng hôm sau, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau về chuyện mất chiếc chăn của khách. Trong lúc cãi nhau, ông C. cầm ấm trà nóng ném về phía vợ nhưng bà Ng. kịp chạy vào nhà. 

Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục to tiếng về những mâu thuẫn cũ. Trong lúc bực tức, ông C. cầm bình nước giữ nhiệt 10 lít ném vào người vợ, theo Vietnamnet.

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Mâu thuẫn, chồng đổ nước sôi lên người vợ gây bỏng nặng - Ảnh: Vietnamnet

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa bà Ng. đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu trong tình trạng bị bỏng nặng phần mặt, ngực, bụng... Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chữa trị, thương tích độ bỏng khoảng 30%.

Hiện sức khỏe bà Ng. đang dần hồi phục, các vết thương đã đỡ nhiều, một số chỗ bị bỏng nặng đã được tiến hành ghép da.

Bà Ng. chia sẻ chồng mình là người siêng năng, cần cù nhưng tính nết đôi khi cục cằn. Trong thời gian bà Ng. nằm viện, ông C. đã vào viện chăm sóc vợ, đồng thời xin lỗi về những chuyện xảy ra trong lúc nóng nảy.

Chính quyền xã cho biết sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành lấy lời khai các bên liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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