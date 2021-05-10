Mang tiếng 'mê mệt' ông Yên lại không được 'đáp trả' nên trả thù, bà Phương Hằng gay gắt: 'Tôi không phải con bánh bèo rẻ tiền mà là tôi cho nó tiền'

Xã hội 10/05/2021 23:30

Bà Nguyễn Phương Hằng gay gắt đáp trả, chỉ có ông Võ Hoàng Yên mới là người lăn xả vào bà để kiếm tiền.

"Drama dài tập" giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, có nhiều tin đồn cho rằng bà Phương Hằng "mê mệt" ông Võ Hoàng Yên nhưng không được nên mới tìm mọi cách để trả thù.

nguyen phuong hang

 Vợ ông Dũng 'lò vôi' đáp trả gay gắt tin đồn bà mê mệt ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Cắt từ clip NV

Mới đây, tối 9/5, vợ ông Dũng "lò vôi" bức xúc lên tiếng về sự bịa đặt này đối với bà là "bỉ ổi chưa từng" và khẳng định chính ông Võ Hoàng Yên mới là người lăn vào bà để kiếm tiền. Nguyên văn chia sẻ của bà Hằng trên livestream: "Tụi mày lầm rồi, tụi mày nên nhớ tao không phải là con bánh bèo rẻ tiền mà tao là người cho nó tiền, là người giúp đỡ nó", bà Hằng bức xúc.

nguyen phuong hang
 Ông Võ Hoàng Yên - bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Trước đó, trong một lần livestream vào ngày 12/4/2021, bà Nguyễn Phương Hằng từng khiến dư luận xôn xao khi nhắc đến tin đồn ông Yên từng nhắn tin tỏ tình và nói yêu bà, bà Hằng tự tin cho biết: "Tôi đã nói với quý vị là tôi yêu ông Yên lắm, tôi mê ông Yên lắm, sao còn không chịu? Còn bới móc tôi làm gì? Tôi mê đến tôi khùng tôi điên luôn mà sao vẫn không chịu? Hay để tôi làm gì đó mới chịu?... Chồng tôi không phiền sao mấy người phiền dữ vậy? Chồng tôi không bỏ tôi sao mấy người lo lắng quá vậy? Cái đó là cái điều rất kỳ lạ. Tôi đâu có chối đâu, tội tôi đã nhận rồi. Nếu có clip không cần quý vị rò rỉ đâu, ông Yên đã phải gửi riêng cho tôi và ông Dũng rồi". 

nguyen phuong hang
 Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet

Tới thời điểm hiện tại, "cuộc chiến" giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí hàng loạt cái tên trong showbiz Việt cũng bị kéo vào khiến dư luận vô cùng quan tâm. 

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Trên trang Facebook cá nhân, Phạm Ngà cho biết bà Hằng đang truy cùng đuổi tận cô khi cho hàng loạt Youtuber và các nick ảo post bài khắp nơi, vu khống bịa đặt, hãm hại, thậm chí sỉ nhục.

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Từ khóa:   vợ ông Dũng lò vôi ông Võ Hoàng Yên bà Nguyễn Phương Hằng

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