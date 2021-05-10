"Drama dài tập" giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, có nhiều tin đồn cho rằng bà Phương Hằng "mê mệt" ông Võ Hoàng Yên nhưng không được nên mới tìm mọi cách để trả thù.

Mới đây, tối 9/5, vợ ông Dũng "lò vôi" bức xúc lên tiếng về sự bịa đặt này đối với bà là "bỉ ổi chưa từng" và khẳng định chính ông Võ Hoàng Yên mới là người lăn vào bà để kiếm tiền. Nguyên văn chia sẻ của bà Hằng trên livestream: "Tụi mày lầm rồi, tụi mày nên nhớ tao không phải là con bánh bèo rẻ tiền mà tao là người cho nó tiền, là người giúp đỡ nó", bà Hằng bức xúc.

Ông Võ Hoàng Yên - bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Trước đó, trong một lần livestream vào ngày 12/4/2021, bà Nguyễn Phương Hằng từng khiến dư luận xôn xao khi nhắc đến tin đồn ông Yên từng nhắn tin tỏ tình và nói yêu bà, bà Hằng tự tin cho biết: "Tôi đã nói với quý vị là tôi yêu ông Yên lắm, tôi mê ông Yên lắm, sao còn không chịu? Còn bới móc tôi làm gì? Tôi mê đến tôi khùng tôi điên luôn mà sao vẫn không chịu? Hay để tôi làm gì đó mới chịu?... Chồng tôi không phiền sao mấy người phiền dữ vậy? Chồng tôi không bỏ tôi sao mấy người lo lắng quá vậy? Cái đó là cái điều rất kỳ lạ. Tôi đâu có chối đâu, tội tôi đã nhận rồi. Nếu có clip không cần quý vị rò rỉ đâu, ông Yên đã phải gửi riêng cho tôi và ông Dũng rồi".