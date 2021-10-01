Lực lượng Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra đột xuất người lưu thông từ ngày 1/10

Xã hội 01/10/2021 14:50

Từ 1/10, Công an các quận huyện, thành phố sẽ bắt đầu kiểm tra người đi đường, đảm bảo trật tự xã hội khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo báo Giao thông đưa tin, từ ngày 1/10, Công an các quận huyện, thành phố sẽ bắt đầu kiểm tra người đi đường, đảm bảo trật tự xã hội khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội. Trước đó, ngày 30/9, Công an TP.HCM cùng các quận, huyện đồng loạt ra quân kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức lưu động, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn.

Theo thông tin của trang Đảng bộ TP.HCM, sáng 30/9, tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận, lực lượng Công an quận đã tổ chức đợt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với người dân vi phạm quy định về phòng, chống dịch trong giai đoạn mới.

Theo đó Công an quận đã thành lập 4 tổ công tác của quận, 26 tổ công tác của phường. Lực lượng tham gia gồm CSGT, các đội nghiệp vụ… thực hiện tuần tra công khai trên địa bàn quận. 4 tổ công tác của quận chia theo địa bàn để tuần tra, đảm bảo không chồng chéo. Đối với 26 tổ công tác của các phường gồm bảo vệ dân phố, công an phường và dân quân tham gia tuần tra, đi sâu vào các đường nhỏ, hẻm để tuyên truyền người dân thực hiện.

luu thong
Tất cả các quận, huyện, TP.HCM cũng ra quân vào sáng 30/9 - Ảnh: báo Giao thông

Trước đó, tại buổi họp báo, theo báo Lao động đưa tin, ông Nguyễn Sỹ Quang – đại diện Công an TP.HCM nhấn mạnh: Trong thời gian tới sẽ không sử dụng giấy đi đường, tạo điều kiện cho người dân đủ điều kiện sẽ được phép lưu thông. Công an TP.HCM sẽ duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh, địa phương với TPHCM, và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh. Tất cả các chốt nội đô sẽ giải toả hết. 

Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất trên đường, ngẫu nhiên 24/24 bởi việc mở cửa phải thực hiện từng bước nhằm bước sang trạng thái bình thường mới, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân chứ không phải mở cửa như trước khi có dịch.

Việc kiểm soát, khai báo y tế trước mắt vẫn sẽ trên ứng dụng VNEID và Y tế TP.HCM trong khi chờ ứng dụng PC-COVID chính thức đi vào hoạt động và cập nhật đầy đủ thông tin.

Ngoài ra, khi người dân đến các đơn vị chức năng sẽ phải tuân thủ quy định khai báo y tế theo quy định của từng cơ sở và Công an TP.HCM cũng sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện đúng các quy định về khai báo.

Công an TP.HCM sẽ xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, nếu làm lây lan dịch bệnh sẽ xử lý hình sự theo quy định.

TP.HCM: Đề xuất 5 nhóm đối tượng được phép lưu thông đến các tỉnh lân cận

TP.HCM: Đề xuất 5 nhóm đối tượng được phép lưu thông đến các tỉnh lân cận

Theo đó, dự thảo đề cập 5 nhóm có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa các địa bàn gồm: Vận tải hàng hóa, đưa đón công nhân, chuyên gia, hoạt động công vụ, người dân đi khám chữa bệnh và đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   ra quân kiểm soát lưu thông kiểm soát người dân lưu thông kiểm soát lưu thông

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số