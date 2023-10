Lực lượng Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra đột xuất người lưu thông từ ngày 1/10

Theo báo Giao thông đưa tin, từ ngày 1/10, Công an các quận huyện, thành phố sẽ bắt đầu kiểm tra người đi đường, đảm bảo trật tự xã hội khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội. Trước đó, ngày 30/9, Công an TP.HCM cùng các quận, huyện đồng loạt ra quân kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức lưu động, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn.

Theo thông tin của trang Đảng bộ TP.HCM, sáng 30/9, tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận, lực lượng Công an quận đã tổ chức đợt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với người dân vi phạm quy định về phòng, chống dịch trong giai đoạn mới.