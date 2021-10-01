Lực lượng Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra đột xuất người lưu thông từ ngày 1/10

Từ 1/10, Công an các quận huyện, thành phố sẽ bắt đầu kiểm tra người đi đường, đảm bảo trật tự xã hội khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo báo Giao thông đưa tin, từ ngày 1/10, Công an các quận huyện, thành phố sẽ bắt đầu kiểm tra người đi đường, đảm bảo trật tự xã hội khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội. Trước đó, ngày 30/9, Công an TP.HCM cùng các quận, huyện đồng loạt ra quân kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức lưu động, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn. Theo thông tin của trang Đảng bộ TP.HCM, sáng 30/9, tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận, lực lượng Công an quận đã tổ chức đợt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với người dân vi phạm quy định về phòng, chống dịch trong giai đoạn mới.

Theo đó Công an quận đã thành lập 4 tổ công tác của quận, 26 tổ công tác của phường. Lực lượng tham gia gồm CSGT, các đội nghiệp vụ… thực hiện tuần tra công khai trên địa bàn quận. 4 tổ công tác của quận chia theo địa bàn để tuần tra, đảm bảo không chồng chéo. Đối với 26 tổ công tác của các phường gồm bảo vệ dân phố, công an phường và dân quân tham gia tuần tra, đi sâu vào các đường nhỏ, hẻm để tuyên truyền người dân thực hiện. Tất cả các quận, huyện, TP.HCM cũng ra quân vào sáng 30/9 - Ảnh: báo Giao thông Trước đó, tại buổi họp báo, theo báo Lao động đưa tin, ông Nguyễn Sỹ Quang – đại diện Công an TP.HCM nhấn mạnh: Trong thời gian tới sẽ không sử dụng giấy đi đường, tạo điều kiện cho người dân đủ điều kiện sẽ được phép lưu thông. Công an TP.HCM sẽ duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh, địa phương với TPHCM, và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh. Tất cả các chốt nội đô sẽ giải toả hết.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất trên đường, ngẫu nhiên 24/24 bởi việc mở cửa phải thực hiện từng bước nhằm bước sang trạng thái bình thường mới, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân chứ không phải mở cửa như trước khi có dịch. Việc kiểm soát, khai báo y tế trước mắt vẫn sẽ trên ứng dụng VNEID và Y tế TP.HCM trong khi chờ ứng dụng PC-COVID chính thức đi vào hoạt động và cập nhật đầy đủ thông tin. Ngoài ra, khi người dân đến các đơn vị chức năng sẽ phải tuân thủ quy định khai báo y tế theo quy định của từng cơ sở và Công an TP.HCM cũng sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện đúng các quy định về khai báo. Công an TP.HCM sẽ xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, nếu làm lây lan dịch bệnh sẽ xử lý hình sự theo quy định.

TP.HCM: Đề xuất 5 nhóm đối tượng được phép lưu thông đến các tỉnh lân cận Theo đó, dự thảo đề cập 5 nhóm có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa các địa bàn gồm: Vận tải hàng hóa, đưa đón công nhân, chuyên gia, hoạt động công vụ, người dân đi khám chữa bệnh và đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất.

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