Liên quan đến vụ việc, mới đây nạn nhân đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết. Theo đó, người đàn ông đánh đập vợ cũ là Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Người chồng đánh vợ cũ ngay giữa sân bệnh viện khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc - Ảnh: Gia đình và xã hội

Theo lời kể của chị T., vào ngày 25/9 trong lúc chị đang ngồi uống cà phê với nhóm bạn thì bị chồng cũ lao đến đánh đập. Vì quá sợ hãi nên chị T. chạy đến trụ sở công an gần đó trình báo. Sau đó, khi chị đang đến Bệnh viện thị xã Kỳ Anh để điều trị vết thương thì bị chồng cũ bám theo hành hung. Không chỉ túm tóc, đánh đập, Thắng còn dùng kéo đâm vào người chị trước sự chứng kiến của nhiều người. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người nhưng không ai dám can ngăn vì đối tượng quá hung hăng. Chỉ đến khi công an xuất hiện, Thắng mới bỏ chạy khỏi hiện trường.