Theo lời kể của chị T., vào ngày 25/9 trong lúc chị đang ngồi uống cà phê với nhóm bạn thì bị chồng cũ lao đến đánh đập. Vì quá sợ hãi nên chị T. chạy đến trụ sở công an gần đó trình báo. Sau đó, khi chị đang đến Bệnh viện thị xã Kỳ Anh để điều trị vết thương thì bị chồng cũ bám theo hành hung. Không chỉ túm tóc, đánh đập, Thắng còn dùng kéo đâm vào người chị trước sự chứng kiến của nhiều người. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người nhưng không ai dám can ngăn vì đối tượng quá hung hăng. Chỉ đến khi công an xuất hiện, Thắng mới bỏ chạy khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, mới đây nạn nhân đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết. Theo đó, người đàn ông đánh đập vợ cũ là Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Ngoài ra chị T. còn chia sẻ thêm trên Zing, năm 2008 chị và Thắng kết hôn, sau đó sinh được 2 cô con gái. Trong thời gian sống chung, chị phát hiện chồng có nhiều mối quan hệ bất chính bên ngoài và thường xuyên bạo hành vợ nên quyết định ly hôn vào năm 2016. Hai cô con gái do chị T. chăm sóc, chồng cũ cũng không chu cấp tiền cho vợ con.

Trước khi ly hôn, chị T. từng bị chồng bạo hành rất nhiều lần - Ảnh: Zing

Mặc dù đã ly hôn nhưng Thắng vẫn thường xuyên tìm đến nhà vợ cũ để mắng chửi, đánh đập, thậm chí dọa giết. Ngoài ra, theo lời kể của chị T. trên Gia đình và xã hội, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Thắng biết chị T. có người mới. Được biết cơ quan chức năng đã liên hệ với Thắng để làm việc nhưng đối tượng đã rời khỏi địa phương. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào trưa 25/9 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đánh đập phụ nữ ngay tại sân Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù nạn nhân khóc lóc van xin nhưng người này vẫn không dừng tay. Chỉ đến khi công an xuất hiện thì sự việc mới dừng lại.