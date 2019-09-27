Lời kể đau xót của người vợ bị chồng cũ đánh giữa sân bệnh viện: Sau ly hôn vẫn bị đánh, dọa giết nhiều lần

Xã hội 27/09/2019 16:03

Liên quan đến vụ việc chồng đánh vợ cũ dã man ngay giữa sân bệnh viện tại Hà Tĩnh, mới đây nạn nhân đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết.

Mấy ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ dã man ngay trong sân bệnh viện đã khiến dư luận "dậy sóng". Nạn nhân là chị N.T.Q.T (35 tuổi, trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Liên quan đến vụ việc, mới đây nạn nhân đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết. Theo đó, người đàn ông đánh đập vợ cũ là Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). 

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Người chồng đánh vợ cũ ngay giữa sân bệnh viện khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc - Ảnh: Gia đình và xã hội

Theo lời kể của chị T., vào ngày 25/9 trong lúc chị đang ngồi uống cà phê với nhóm bạn thì bị chồng cũ lao đến đánh đập. Vì quá sợ hãi nên chị T. chạy đến trụ sở công an gần đó trình báo. Sau đó, khi chị đang đến Bệnh viện thị xã Kỳ Anh để điều trị vết thương thì bị chồng cũ bám theo hành hung. Không chỉ túm tóc, đánh đập, Thắng còn dùng kéo đâm vào người chị trước sự chứng kiến của nhiều người. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người nhưng không ai dám can ngăn vì đối tượng quá hung hăng. Chỉ đến khi công an xuất hiện, Thắng mới bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngoài ra chị T. còn chia sẻ thêm trên Zing, năm 2008 chị và Thắng kết hôn, sau đó sinh được 2 cô con gái. Trong thời gian sống chung, chị phát hiện chồng có nhiều mối quan hệ bất chính bên ngoài và thường xuyên bạo hành vợ nên quyết định ly hôn vào năm 2016. Hai cô con gái do chị T. chăm sóc, chồng cũ cũng không chu cấp tiền cho vợ con.

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Trước khi ly hôn, chị T. từng bị chồng bạo hành rất nhiều lần - Ảnh: Zing

Mặc dù đã ly hôn nhưng Thắng vẫn thường xuyên tìm đến nhà vợ cũ để mắng chửi, đánh đập, thậm chí dọa giết. Ngoài ra, theo lời kể của chị T. trên Gia đình và xã hội, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Thắng biết chị T. có người mới. Được biết cơ quan chức năng đã liên hệ với Thắng để làm việc nhưng đối tượng đã rời khỏi địa phương. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào trưa 25/9 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đánh đập phụ nữ ngay tại sân Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù nạn nhân khóc lóc van xin nhưng người này vẫn không dừng tay. Chỉ đến khi công an xuất hiện thì sự việc mới dừng lại. 

Clip người đàn ông túm tóc đánh đập, dùng kéo dọa đâm vợ cũ ngay giữa sân bệnh viện gây bức xúc

Clip người đàn ông túm tóc đánh đập, dùng kéo dọa đâm vợ cũ ngay giữa sân bệnh viện gây bức xúc

Đoạn clip người chồng đánh vợ cũ ngay giữa sân bệnh viện khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Được biết cả hai đã ly hôn cách đây 5 năm.

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Từ khóa:   Hà Tĩnh bạo hành vợ bạo lực gia đình

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