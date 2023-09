Những cơn mưa lớn gần đây khiến lớp đất bề mặt vị trí chôn giấu nạn nhân bị xói mòn, làm lộ lên thi thể.

Theo Công an nhân dân đưa tin, sáng 7/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với Công an TP. Đà Lạt khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án giết người, chôn giấu xác phi tang xảy ra cách đây khoảng 3 tháng tại khu vực Cầu Đất, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt.

Theo điều tra bước đầu, chiều tối ngày 6/4, người dân địa phương phát hiện một thi thể đã phân hủy nặng, bị chôn giấu gần một am thờ, xung quanh là vườn hồng và gốc cà phê đã bị cắt ngang mặt đất. Vị trí này cách căn nhà gần nhất khoảng 70m.

Xác định đây là vụ án mạng rất nghiêm trọng, hung thủ sau khi giết người đã chôn giấu xác phi tang hòng trốn tránh tội ác, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an TP. Đà Lạt vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là nữ đã tử vong và bị chôn giấu xác cách đây khoảng 3 tháng. Những cơn mưa lớn gần đây khiến lớp đất bề mặt vị trí chôn giấu nạn nhân bị xói mòn, làm lộ lên thi thể.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân bị chôn giấu - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin Vietnamplus, khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường thì chiều tối cùng ngày, Đoàn Thanh Trí (sinh năm 1992, lao động tự do) đã đến Cơ quan công an đầu thú về hành vi giết vợ là Trần Thị Kim Trinh (sinh năm 1997, lao động tự do). Ngay sau đó, Trí bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai của đối tượng, khoảng cuối tháng 12/2021, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Trí đã dùng dao đâm chết vợ mình. Sau khi gây án, để che giấu tội ác, trốn tránh sự trừng trị của pháp luật, đối tượng đã ra vườn đào hố, chôn giấu xác vợ trong vườn càphê.

Trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng và vợ cùng sống tại xóm Trại Thiếc và có hai con chung (1 trai, 1 gái). Người dân địa phương cho biết, vợ chồng Trí thường xảy ra mâu thuẫn và người vợ cũng không có mặt tại địa phương từ cách đây 3 tháng.

Hiện, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng.

