Kỳ tích: Cụ bà 60 tuổi ở Hà Nội lần đầu sinh con gái nặng 2,6 kg

Theo bác sĩ Nhã, đây là người phụ nữ cao tuổi nhất tính đến thời điểm này thực hiện thụ tinh nhân tạo ở Trung tâm, đồng thời là người phụ nữ cao tuổi nhất sinh con lần đầu ở Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã - Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản (Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội) cho biết, nơi này đã thụ tinh trong ống nghiệm thành công cho một phụ nữ sinh năm 1959 (chồng sinh năm 1957). Sản phụ 60 tuổi đã sinh con đã tuần thứ 35.

Cách đây không lâu khi thấy cặp đôi gần nhà đã sinh được con sau một thời gian chữa hiếm muộn, cặp vợ chồng này quyết định đi điều trị, tuy nhiên người vợ đã mãn kinh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm từ trứng của người hiến tặng và tinh trùng của người chồng.

Trước đây, sản phụ chưa từng mang thai hay sinh con lần nào. Khi còn trong độ tuổi sinh đẻ, người chồng mắc bệnh tinh trùng yếu nhưng cả hai không dám đi chạy chữa vì nghĩ rằng, nếu có sự can thiệp của bác sĩ thì đứa con sẽ không phải của mình.

Khi người vợ mang thai thành công, các bác sĩ và gia đình vô cùng vui mừng, coi đây giống như kỳ tích. Tuy nhiên, thai phụ bị tiểu đường thai kỳ, cộng thêm tuổi tác cao nên được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kịp thời theo dõi và chữa trị.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác nhận với Khám Phá, bệnh viện đã tiếp nhận và theo dõi một trường hợp sản phụ 60 tuổi mang thai và bị tiểu đường thai kỳ. Sau một thời gian điều trị, sản phụ này đã hạ sinh một bé gái kháu khỉnh vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Việc mang thai và sinh con khi đã lớn tuổi luôn tiềm ẩn nhiều điều nguy hiểm, đặc biệt là vấn đề tiểu đường thai kỳ. Chính vì thế, nếu muốn mang thai ở độ tuổi này, người phụ nữ cần được tư vấn và theo dõi sát sao từ các y bác sĩ.

Vợ chồng bà Nguyệt sinh con thứ ba ở tuổi 61 - Ảnh: Internet

Trước đó, Bệnh viện Nam học và Hiến muộn Hà Nội từng hỗ trợ thành công cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt và ông Nguyễn Thanh Toàn (cùng 61 tuổi, ngụ tại Lạng Giang, Bắc Giang). Tuy nhiên, đây là trường hợp sinh con lần thứ 3.

Cô Nguyệt cho biết, cô từng làm giáo viên tiểu học, chồng là bộ đội nghỉ mất sức. Gia đình từng có 2 cô con gái, dù muốn sinh thêm con nhưng hoàn cảnh công tác không cho.

Năm 2011, cô con gái thứ hai của bà Nguyệt được chẩn đoán mắc ung thư máu và qua đời gần một năm sau đó.

Thương nhớ con, sau khi về hưu, cô Nguyệt bàn với chồng sẽ xuống Hà Nội thụ tinh nhân tạo để có thêm con vì không chịu nổi cảnh hai thân già lủi thủi, cô quạnh.

Quá trình mang thai vô cùng gian nan, có những lúc tưởng chừng như không thể giữ đứa trẻ. Cuối cùng, một bé trai nặng 2,6kg chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của hai vợ chồng bà Nguyệt. Hiện tại, bé trai đã được 2 tuổi.