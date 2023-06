Trong lúc mâu thuẫn, người con trai hành hung bố ruột, dùng bồ cào bổ vào người khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng.

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang vào cuộc xử lý vụ việc con trai hành hung bố ruột.

Theo thông tin trên VTC, vào tối 20/6, trước bữa cơm ông V.L.C (52 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với con trai là Vũ Lệnh Mạnh (25 tuổi). Trong lúc bực tức, ông C. đã đánh con trai. Sau đó, đối tượng Mạnh đuổi đánh, dùng bồ cào bổ vào vai bố khiến nạn nhân bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Con trai hành hung bố ruột khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng còn nguyên chiếc bồ cào trên vai - Ảnh: FB

Ngay trong buổi tối cùng ngày, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc trên. Được biết, đối tượng Mạnh từng vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm ăn, bị bắt giữ và trả về Việt Nam. Hiện đối tượng này đang là thợ mộc ở một xưởng gỗ tại xã.

Cách đây không lâu, tại Bình Định cũng vừa xảy ra vụ việc con đuổi chém bố gây xôn xao dư luận địa phương. Cụ thể, vào tối 25/5, Nguyễn Trung Trí (27 tuổi, ngụ phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) tổ chức nhậu tại nhà với một số người, trong đó có cả bố Trí là ông Nguyễn Văn Trung (50 tuổi). Vì mâu thuẫn trong lúc nhậu nên bố con ông Trung đã xảy ra tranh cãi. Sau đó, Trí dùng dao đuổi chém bố mình rồi la hét, gây náo loạn cả khu phố.

Đối tượng Trí cầm dao đuổi chém bố ruột sau khi nhậu chung mâm - Ảnh: Internet

Khi cơ quan công an đến giải quyết, đối tượng này đã chửi bới, có thái độ thách thức lực lượng công an. Thậm chí, Trí còn lao vào đánh một cán bộ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai do sử dụng rượu nên không kiểm soát được bản thân.

