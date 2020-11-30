Tại phiên tòa, bị cáo 70 tuổi đã thừa nhận hành vi hiếp dâm 2 bé gái ngụ cùng xóm.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phi Hùng (SN 1950, trú xã Văn Thành, huyện Yên Thành) về hành vi hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm.

Theo cáo trạng, vào chiều 9/6, Hùng sang nhà hàng xóm chơi thì thấy bé gái 8 tuổi đang học bài một mình. Bị cáo nổi cơn thú tính, dụ dỗ cháu bé thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi sự việc bại lộ, biết không thể thoát tội nên Hùng đến Công an xã Văn Thành đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đáng nói, Hùng đã thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân tận 3 lần.

Sau mỗi lần quan hệ, Hùng đều đưa tiền cho nạn nhân và dặn không được kể chuyện này với ai.

Bị cáo Nguyễn Phi Hùng - Ảnh: Vietnamnet

Trong quá trình điều tra, Hùng còn khai đã xâm hại tình dục một bé gái 8 tuổi khác ngụ cùng xóm khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ.

Tại phiên tòa, bị cáo 70 tuổi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo xin lỗi các nạn nhân và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại nghiêm trọng thân thể, danh dự, nhân phẩm các nạn nhân và gây bức xúc trong dư luận. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng 18 năm tù giam.

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