Hết 'đại náo' showbiz Việt, bà Phương Hằng tiếp tục công khai 'dằn mặt' một TikToker nổi tiếng vì lý do không tưởng

Trong buổi livestream ngày 15/7, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ công khai "cảnh cáo" một TikToker với hơn 160 nghìn người theo dõi vì lý do không thể bất ngờ hơn.

Những ngày gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") nhận được sự chú ý của dư luận khi liên tục có những buổi livestream "bóc trần" thêm nhiều sự thật bất ngờ của xã hội. Mới đây, vào 15h ngày 15/7, bà Hằng lại tiếp tục lên mạng xã hội giao lưu cùng mọi người với chủ đề "Chuyện bây giờ mới kể". Tuy nhiên, trong buổi livestream này, bà bất ngờ công khai "cảnh cáo" một TikToker khiến nhiều người xôn xao.

Bà Phương Hằng trong livestrream ngày 15/7 - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, bà cho biết TikToker có tên H.H.T. đã "fake" bà nhưng còn dám "xinh đẹp" hơn. Thậm chí, nữ đại gia còn hài hước bảo rằng phải "giảm bớt bớt lại" vì ai đẹp hơn mình sẽ giận người đó. Rõ ràng, những chia sẻ của bà Hằng chỉ là đùa nhưng cũng có thể thấy bà rất quan tâm đến những người ủng hộ mình. "Cảnh cáo em TikTok T.H.H. nha, tại sao em dám đẹp hơn chị. Mặc dù em fake thôi nhưng hôm nay chị phát hiện ra là em dám đẹp hơn chị. Chị giận em rồi đó.

Giống gì mà giống khủng khiếp luôn nhưng còn đẹp hơn cả tôi nữa quý vị. Khuôn mặt rất dễ thương lắm. Mỗi khi em ấy diễn tả lại điệu bộ, ngôn ngữ hình thể của tôi rồi em ca hát làm tôi nhận ra mình hát cũng không đến nỗi tồi. Thật là cảm ơn em nha nhưng mà ghét em lắm vì dám đẹp hơn chị, giảm giảm lại chút nha" - bà Hằng nói trong livestream. Về TikToker T.H.H., anh được cộng đồng mạng gọi vui là "em gái sinh đôi" của bà Phương Hằng vì cosplay nữ đại gia quá tài tình. Mỗi lần xuất hiện, TikToker T.H.H. đều rất đầu tư khi trang điểm đúng layout mà nữ CEO yêu thích, trang phục, tóc tai cũng giống đến 90%. Đặc biệt, thần thái và điệu bộ của bà chủ Đại Nam cũng được anh bắt chước y hệt. TikToker T.H.H. được ví như 'chị em sinh đôi' với bà Hằng - Ảnh: Internet Đáng chú ý, mỗi lần bà Hằng xuất hiện đều sẽ có một bộ nữ trang khác nhau thì ở kênh này, TikToker T.H.H. không hề kém cạnh khi cũng có trang sức tương tự hay đôi lúc còn to gấp đôi "hàng thật". Nhờ vào tài năng và sự hài hước của mình, tài khoản TikTok của anh đã thu hút gần 165,8 nghìn người theo dõi cùng nhiều bình luận tích cực bên dưới các đoạn clip.

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