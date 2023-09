Hôm nay (27/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra, truy bắt nghi can sát hại người phụ nữ lõa thể trên địa bàn xã Phước Hà.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Ph. (SN 1966, trú thôn Nhị Hà 3, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam). Công an đã trích xuất camera quanh khu vực và phát hiện hình ảnh một đôi nam nữ điều khiển xe máy lưu thông theo tuyến từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về Phan Rang (Ninh Thuận). Hai người này mặc quần áo trùng khớp với quần áo bị vứt lại tại hiện trường. Ngoài ra, chiếc xe máy đôi nam nữ điều khiển cũng có biển số 85S1-4197 trùng khớp với chiếc xe máy tại hiện trường vụ án.