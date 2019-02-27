Hé lộ tình tiết sốc vụ người phụ nữ chết lõa thể ở Ninh Thuận

Xã hội 27/02/2019 16:10

Sau khi trích xuất các camera trong khu vực, công an phát hiện một đôi nam nữ mặc quần áo trùng khớp với quần áo bị vứt lại hiện trường.

Hôm nay (27/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra, truy bắt nghi can sát hại người phụ nữ lõa thể trên địa bàn xã Phước Hà.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Ph. (SN 1966, trú thôn Nhị Hà 3, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam). Công an đã trích xuất camera quanh khu vực và phát hiện hình ảnh một đôi nam nữ điều khiển xe máy lưu thông theo tuyến từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về Phan Rang (Ninh Thuận). Hai người này mặc quần áo trùng khớp với quần áo bị vứt lại tại hiện trường. Ngoài ra, chiếc xe máy đôi nam nữ điều khiển cũng có biển số 85S1-4197 trùng khớp với chiếc xe máy tại hiện trường vụ án. 

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi can của vụ án là Thắng (48 tuổi, trú xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Thắng chính là người tình của nạn nhân. Camera đã ghi lại cảnh bà Ph. chở Thắng vào rừng trước khi xảy ra án mạng.

Chồng bà Ph. đã mất từ lâu. Bà lên Lâm Đồng làm thuê thì quen Thắng. Cả hai chung sống như vợ chồng. Tuy bị Thắng bạo hành nhưng nạn nhân vẫn chấp nhận sống chung.

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Trước khi xảy ra án mạng, camera đã ghi lại cảnh nạn nhân chở người tình vào rừng - Ảnh: Tổ Quốc

Trước đó vào khoảng 9 giờ sáng 21/2, bà Phạm Thị Ph. được phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể ở bìa rừng. Trên cơ thể có nhiều vết thương, mặc áo không mặc quần (chiếc quần bị kéo tụt xuống dưới chân).

Tại hiện trường phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát 85S1-4197 và một giỏ quần áo cùng đồ dùng cá nhân.

Nhận tin báo từ người dân, Công an huyện Thuận Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, truy xét làm rõ vụ việc.

Hé lộ tình tiết sốc vụ người phụ nữ chết lõa thể ở Ninh Thuận - Ảnh 2
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, bà Ph. cùng người tình từ Lâm Đồng xuống Ninh Thuận nhưng không ghé về nhà. Sau đó, đến sáng ngày 21/2, người dân vào khu vực rừng Trà Nô (xã Phước Hà) đi làm rẫy thì phát hiện thi thể bà Ph. Tại thời điểm đó, người tình bà Ph. không có mặt ở địa phương. Hiện người này đi đâu không ai rõ.

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Đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản thân đã uống nhiều rượu dẫn đến mất bình tĩnh, không làm chủ được bản thân và gây ra án mạng đau lòng.

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