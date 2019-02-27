Chân dung nghi phạm đâm chết người cha dắt con đi chơi vì tưởng bắt cóc

Xã hội 27/02/2019 14:48

Đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản thân đã uống nhiều rượu dẫn đến mất bình tĩnh, không làm chủ được bản thân và gây ra án mạng đau lòng.

Liên quan đến vụ việc cha dắt con đi chơi bị đâm chết vì tưởng bắt cóc gây rúng động dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) về hành vi Giết người.

Ngoài Điền, cơ quan công an tiếp tục triệu tập một số đối tượng cùng lao vào đánh và ôm nạn nhân để Điền gây án. Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố đồng phạm hoặc hành vi gây rối trật tự công cộng.

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Nguyễn Ngọc Hải Điền tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing

Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 17 giờ chiều 21/2, Điền uống rượu với bạn rồi dạo quanh khu vực công viên thị trấn Hậu Nghĩa. Lúc này, cụ bà Dương Thị Gắt (86 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) bán vé số dạo nghi ngờ có bắt cóc trẻ em nên la lớn: "Bỏ nó ra! Bắt cóc hả?" nên Điền chạy tới can thiệp.

Anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, đang tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) phân trần rằng đứa trẻ là con mình. Anh Bảo muốn đưa con về nhà nhưng cháu bé không chịu nên hai cha con giằng co. 

Sẵn men rượu trong người Điền gọi điện gọi 3-4 bạn nhậu chung trước đó đến đánh anh Bảo. Người dân xung quanh đã giải thích họ là hai cha con nhưng Điền vẫn chạy vào quán gần đó, lấy một con dao xông tới đâm một nhát thấu tim anh Bảo. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều.

Chân dung nghi phạm đâm chết người cha dắt con đi chơi vì tưởng bắt cóc - Ảnh 2
Người cha bị đâm chết oan uổng vì bị nhầm là bắt cóc trẻ em - Ảnh: Internet

Sau khi gây ra án mạng, Điền đến trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa (đối diện nơi gây án) trình báo và bị tạm giữ. Đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản thân đã uống nhiều rượu bia dẫn đến mất bình tĩnh, không làm chủ được bản thân và gây ra án mạng đau lòng.

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Trong đám tang của anh Bảo, đứa con nhỏ liên tục chỉ tay vào quan tài khóc đòi ba khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

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