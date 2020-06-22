Tại cơ quan điều tra, Phê khai nhận đã sát hại bé gái 13 tuổi. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên xác nhận đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra hành vi giết người. Đối tượng đã sát hại bé gái Đ.T.K.H (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Theo thông tin đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An chia sẻ trên Người lao động, kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy nạn nhân bị sát hại từ 23 giờ đến 24 giờ đêm 17/6, tức là ngay sau khi H. gọi điện cho chị gái cầu cứu. Sau khi gây án, Phê đã moi cát lấp lên thi thể nạn nhân.

Chân dung nghi can sát hại bé gái 13 tuổi rồi moi cát lấp lên - Ảnh: Zing Cũng theo nguồn tin trên, tại địa phương đối tượng Phê là người lêu lổng, nghiện game. Hiện phía cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ động cơ gây án vì đối tượng này vẫn khai báo quanh co. Trước khi bị sát hại, H. chỉ kịp gọi về cầu cứu chị gái - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 17/6, em H. cùng một số người bạn đi ăn bánh tráng trộn. Đến hơn 23 giờ, H. gọi điện về cho chị gái. Tuy nhiên, sau khi mở máy người chị chỉ nghe được H. kêu cứu: “Chị ơi, cứu em”. Khi gia đình gọi lại thì không ai bắt máy. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã nhanh chóng đi tìm và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đến sáng 21/6, thi thể em H. được tìm thấy.

Qua quá trình điều tra, công an xác định Phê là nghi phạm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này. Sau khi làm việc với cơ quan công an, Phê khai nhận mình đã sát hại H. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao về cho gia đình an táng - Ảnh: Vietnamnet Theo lời khai của đối tượng, Phê là 1 trong 6 người bạn đã đi cùng H. vào tối 17/6. Sau khi đi chơi, Phê không chở H. về nhà mà đưa vào khu vực rừng phi lao rồi sát hại. Đến chiều 21/6, sau khi hoàn thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã giao thi thể bé gái xấu số cho gia đình lo hậu sự.

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