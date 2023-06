Trao đổi với báo chí, ông Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên xác nhận đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng đã sát hại bé gái Đ.T.K.H (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Theo thông tin đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An chia sẻ trên Người lao động, kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy nạn nhân bị sát hại từ 23 giờ đến 24 giờ đêm 17/6, tức là ngay sau khi H. gọi điện cho chị gái cầu cứu. Sau khi gây án, Phê đã moi cát lấp lên thi thể nạn nhân.