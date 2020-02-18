Cần Thơ: Quen nhau qua mạng, bé gái bị nam thanh niên xâm hại 17 lần

Xã hội 18/02/2020 13:45

Sau khi quen biết nam thanh niên qua mạng xã hội, bé gái bị xâm hại nhiều lần. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Mới đây, VKSND TP. Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố Phan Văn Hoài Phong (sinh năm 2002, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Theo đó, bé gái bị xâm hại tên L. (14 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Theo cáo trạng, vào tháng 10/2019, anh N.T.T (44 tuổi) đến cơ quan công an trình báo về việc con gái bị Phong nhiều lần xâm hại. 

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Phong khai quen biết bé L. thông qua mạng xã hội từ năm 2015. Vì thường xuyên trò chuyện nên cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

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Bé gái bị xâm hại 17 lần sau 1 năm quen bạn trai qua mạng - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Vietnamnet, từ tháng 7/2018 - 9/2019, Phong đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái ở nhiều địa điểm tại TP. Cần Thơ. Tổng cộng đối tượng đã quan hệ tình dục với nạn nhân 17 lần.

Cách đây không lâu, tại TP. Cần Thơ cũng đã xảy ra trường hợp xâm hại bé gái dưới 16 tuổi sau khi quen qua mạng xã hội. 

Cụ thể, theo cáo trạng của VKSND TP. Cần Thơ, vào tháng 6/2019, đối tượng Nguyễn Phước Thuận (sinh năm 2000, ngụ xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và bé N.T.B.T (sinh năm 2007) quen biết nhau qua mạng xã hội.

Sau khi nhắn tin thường xuyên, 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương. Thuận nhiều lần rủ bạn gái 12 tuổi đến nhà nghỉ ở huyện Phong Điền tâm sự, dụ dỗ quan hệ tình dục.

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Bé gái sinh năm 2007 bị nam thanh niên sinh năm 2000 nhiều lần dụ dỗ quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 12/8/2019, mẹ ruột của bé gái phát hiện vụ việc nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tại cơ quan công an, đối tượng này thừa nhận giao cấu với bạn gái nhí 6 lần. Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân mới 12 tuổi nên thanh niên này đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm.

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Sau khi con gái về nhà trước, Dậu giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng vì hành vi hiếp dâm trẻ em.

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