Biết con gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại, mẹ báo dòng họ đến xử lý nội bộ, phạt 16 triệu đồng

Xã hội 02/10/2019 16:28

Nhìn thấy bé gái ngày càng phổng phao, gã cha dượng đã giở trò đồi bại, hiếp dâm con riêng của vợ. Sau khi biết chuyện, mẹ nạn nhân đã báo cho dòng họ để xử lý nội bộ.

Hôm nay (2/10), VKSND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) xác nhận đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Bình (38 tuổi, ngụ xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé V.T.V. (12 tuổi) con riêng của vợ Bình. Theo thông tin trên Zing, Bình đã hiếp dâm con riêng của vợ khi nhìn thấy bé gái tắm, thay quần áo phía sau chòi rẫy.

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Gã cha dượng diễn tả lại hành vi đồi bại - Ảnh: Zing

Cụ thể, năm 2015 Bình và chị T.M (35 tuổi, ngụ xã Đắk R'măng) kết hôn. Chị M. từng có một đời chồng và con riêng. Vào sáng 19/6, Bình cùng bé V. đi vào rẫy làm việc. Sau đó, khi nhìn thấy bé gái thay quần áo phía sau chòi, đối tượng nảy sinh ý định giở trò đồi bại. Mặc dù nạn nhân đã chống trả quyết liệt nhưng Bình vẫn tiếp tục dùng vũ lực để giao cấu cho bằng được. Khi về nhà, V. đã kể lại sự việc với mẹ.

Nghe con gái kể, chị M. đã mời dòng họ đến giải quyết nội bộ. Theo tục lệ của người dân tộc, dòng họ quyết định phạt Bình 16 triệu đồng. Tuy nhiên, bé V. không đồng ý với quyết định này. Do không biết chữ, em đã nhờ một người sống cùng thôn làm đơn tố cáo, gửi đến cơ quan công an. 

Đến ngày 28/9, sau khi xác minh vụ việc, Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định bắt khẩn cấp Bình vì nhận thấy đối tượng này có dấu hiệu muốn bỏ trốn. 

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ khiến dư luận không khỏi bức xúc. 

Cha dượng nhiều lần cưỡng hiếp con gái riêng của vợ

Sáng 5/8, lợi dụng lúc chị H’T. (33 tuổi) vắng nhà, đối tượng Y Phon Niê (36 tuổi, ngụ xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã dùng điện thoại mở phim đồi trụy rồi gọi con gái riêng của vợ vào xem. Trong lúc xem phim, gã cha dượng đã hiếp dâm bé gáiPhát hiện sự việc, chị H'T đã trình báo đến cơ quan chức năng. 

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Bé gái 8 tuổi bị cha dượng cho xem phim đen, hiếp dâm nhiều lần - Ảnh : Internet

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận từ 2017 đến nay, gã đã nhiều lần bắt con gái riêng của vợ xem phim rồi hiếp dâm. Sau mỗi lần, Y Phon Niê sẽ cho bé 3 - 5 nghìn đồng và hăm dọa không được tiết lộ vụ việc.

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Sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị, sức khỏe của chị T. đã dần ổn định và được ra viện.

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