Hà Nội: 5 ôtô tông liên hoàn trên đường vành đai 3 gây ùn tắc nhiều giờ liền, một xe nằm lật ngang giữa đường lớn

Tại hiện trường tai nạn liên hoàn xảy ra vào tối qua, 5 ô tô gặp nạn chắn toàn bộ đường vành đai 3 trên cao hướng từ đại lộ Thăng Long đi Linh Đàm. Trong số này, 1 chiếc bị lật ngang.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, tối 15/5, chỉ huy Đội CSGT số 14 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Đội CSGT số 6 và Đội CSGT số 7 phân luồng giao thông để tổ chức cứu hộ 5 xe ô tô gặp nạn trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường vành đai 3 trên cao.

Tại hiện trường, 1 ô tô lật ngang - Ảnh: Zing News

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 ngày 15/5, khi 2 chiếc xe tải xảy ra va chạm ở làn ngoài cùng bên trái của đường vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện chung cư Eco Green City, khiến 3 xe ô tô con cùng chiều phía sau tiếp tục tông liên hoàn.

Ghi nhận tại hiện trường, Zing News đưa tin, các phương tiện nằm chắn toàn bộ đường vành đai 3 trên cao hướng đi Linh Đàm. Một ôtô 7 chỗ lật ngang.

Sau tai nạn liên hoàn, đoạn đường ùn tắc cục bộ, đoạn từ lối lên đầu đại lộ Thăng Long - Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi thêm với nguồn trên, một cán bộ khám nghiệm hiện trường của Đội CSGT số 14 cho hay không có người bị thương trong vụ tai nạn.

Lúc 21h20, cảnh sát đang khám nghiệm và xử lý hiện trường vụ tai nạn. Phòng CSGT Công an Hà Nội cũng khuyến cáo xe cộ chủ động chọn lộ trình đi lại tối 15/5.

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