Trong suốt đêm 28, 29 Tết, người dân sống trong hẻm 131 liên tục nghe thấy tiếng tru rợn người của chú chó bẹc-giê nhà ông Chinh.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng những người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) trú tại hẻm số 131, đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM). Hàng xóm lập bàn thờ phía trước ngôi nhà để tưởng nhớ những người đã khuất - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Hiện tại, căn nhà xảy ra án mạng đang được lực lượng Công an, bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân túc trực bảo vệ để các đơn vị nghiệp vụ tiến hành dựng lại hiện trường. Tất cả đồ đạc, tài sản bên trong ngôi nhà đều được niêm phong, bảo vệ nghiêm ngặt.

Hầu hết những người sống gần đó đều cho rằng vợ chồng bà Hồng, ông Chinh là người “khẩu xà tâm Phật”. Dù họ thường xuyên lớn tiếng với người khác nhưng chẳng làm hại ai bao giờ, từ trước đến nay cũng chưa hề xích mích với hàng xóm. Vì thế, việc nghi can khai giết gia đình ông Chinh vì thường xuyên bị la mắng là không thỏa đáng. Hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của gia đình ông Chinh - Ảnh: Kiến Thức Một người hàng xóm khác cũng tiết lộ một tình tiết kỳ lạ liên quan đến vụ án. Người này kể với Kiến thức: “Liên tiếp trong 2 đêm 28 và 29 Tết, giữa đêm khuya vắng lặng, tôi và một số người hàng xóm nghe tiếng chó sủa inh ỏi trong căn nhà khóa cửa của vợ chồng ông Chinh. Có nhiều lúc, tiếng chó nghe rất thảm não, nó tru lên liên hồi khiến ai cũng rợn người”. Tuy nhiên, lúc đó mọi người chỉ nghĩ rằng chú chó bị bỏ đói vì vợ chồng ông Chinh đưa các con về quê ăn Tết, không ai chăm sóc nó.

Hiện tại, thi thể 5 người đã được hỏa táng và đưa về quê an táng. Như thông tin trước đó đã đưa, gia đình 5 người ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), cháu Mai Xuân Triệu (13 tuổi), cháu Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (6 tuổi) là con ruột của vợ chồng ông Chinh được phát hiện đã tử vong trong nhà vào ngày 30 Tết. Qua quá trình điều tra, công an xác định nghi can là Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 2000, trú huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là công nhân làm thuê cho gia đình ông Chinh. Sau khi nghỉ học vào năm 2015, Tình đi bán vé số và làm phụ xe. Cách đây khoảng 2 tháng, Tình được nhận vào làm cho cơ sở gia công máng xối inox của ông Chinh. Tình khai, trong quá trình làm việc, vì thường xuyên bị mắng chửi nên Tình tức giận và lên kế hoạch trả thù. Không ai ngờ rằng người thanh niên chỉ mới 18 tuổi này lại có thể tàn nhẫn ra tay giết chết 5 người - Ảnh: Internet Chiều 27 Tết, gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên. Lúc này, các công nhân khác đã về quê, chỉ có Tình xin ở lại ngủ qua đêm. Lợi dụng lúc gia đình ông chủ ngủ say, Tình dùng dao giấu sẵn trong người ra tay sát hại. Trong quá trình gây án, các nạn nhân có chống cự nên Tình cũng bị thương ở tay. Sau khi giết người, đối tượng bình tĩnh khóa cửa, lấy xe máy của gia đình nạn nhân chạy đến bệnh viện băng bó vết thương rồi mới lẩn trốn. Đến trưa mùng 1 Tết, Tình bị bắt khi đang tổ chức nhậu cùng bạn tại Long An.

Tại sao nghi phạm dễ dàng sát hại 5 người ở Bình Tân? Vụ thảm sát cả gia đình 5 người ở Bình Tân khiến dư luận bàng hoàng. Tại sao nghi phạm có thể dễ dàng ra tay sát hại cả 5 người? Cần phải làm gì khi có người quen ở lại nhà?

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