Hiện tại, căn nhà xảy ra án mạng đang được lực lượng Công an, bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân túc trực bảo vệ để các đơn vị nghiệp vụ tiến hành dựng lại hiện trường. Tất cả đồ đạc, tài sản bên trong ngôi nhà đều được niêm phong, bảo vệ nghiêm ngặt.

Hầu hết những người sống gần đó đều cho rằng vợ chồng bà Hồng, ông Chinh là người “khẩu xà tâm Phật”. Dù họ thường xuyên lớn tiếng với người khác nhưng chẳng làm hại ai bao giờ, từ trước đến nay cũng chưa hề xích mích với hàng xóm. Vì thế, việc nghi can khai giết gia đình ông Chinh vì thường xuyên bị la mắng là không thỏa đáng.

Hiện tại, thi thể 5 người đã được hỏa táng và đưa về quê an táng.

Như thông tin trước đó đã đưa, gia đình 5 người ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), cháu Mai Xuân Triệu (13 tuổi), cháu Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (6 tuổi) là con ruột của vợ chồng ông Chinh được phát hiện đã tử vong trong nhà vào ngày 30 Tết.

Qua quá trình điều tra, công an xác định nghi can là Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 2000, trú huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là công nhân làm thuê cho gia đình ông Chinh.

Sau khi nghỉ học vào năm 2015, Tình đi bán vé số và làm phụ xe. Cách đây khoảng 2 tháng, Tình được nhận vào làm cho cơ sở gia công máng xối inox của ông Chinh. Tình khai, trong quá trình làm việc, vì thường xuyên bị mắng chửi nên Tình tức giận và lên kế hoạch trả thù.

Không ai ngờ rằng người thanh niên chỉ mới 18 tuổi này lại có thể tàn nhẫn ra tay giết chết 5 người - Ảnh: Internet

Chiều 27 Tết, gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên. Lúc này, các công nhân khác đã về quê, chỉ có Tình xin ở lại ngủ qua đêm. Lợi dụng lúc gia đình ông chủ ngủ say, Tình dùng dao giấu sẵn trong người ra tay sát hại.

Trong quá trình gây án, các nạn nhân có chống cự nên Tình cũng bị thương ở tay. Sau khi giết người, đối tượng bình tĩnh khóa cửa, lấy xe máy của gia đình nạn nhân chạy đến bệnh viện băng bó vết thương rồi mới lẩn trốn.

Đến trưa mùng 1 Tết, Tình bị bắt khi đang tổ chức nhậu cùng bạn tại Long An.