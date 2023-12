Sau cú va chạm với xe ben, người bà bị bánh xe cán qua người tử vong thương tâm, riêng cháu bé 8 tuổi thoát chết trong gang tấc.

Mới đây tại khu vực huyện Bình Chánh (TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong thương tâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 29/6, xe ben mang BKS: 51C-965xx do một nam tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu trên đường Thế Lữ hướng từ Nguyễn Cửu Phú về Láng Le Bàu Cò.

Khi đi đến giao lộ Thế Lữ - Võ Trần Chí (huyện Bình Chánh), tài xế cho xe ben rẽ phải vào đường Võ Trần Chí thì va chạm với xe máy BKS: 62C-584xx do bà N.T.C. (58 tuổi, ngụ Bình Chánh) chở theo bé gái khoảng 8 tuổi chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến hai bà cháu ngã ra đường, bánh xe ben cán qua bà C. khiến nạn nhân tử vong, bé gái văng ra ngoài nên bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo Báo An Toàn Giao Thông, bà C. đang chở cháu nội đi học về thì xảy ra tai nạn đau lòng.

Cách đây ít ngày, tại khu vực đường vành đai (thuộc địa bàn xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông tương tự khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Theo điều tra, vào sáng sớm 26/6, xe ô tô mang biển số tỉnh Hưng Yên, lưu thông trên đường vành đai từ cầu Trì Chính hướng đi Thanh Hóa. Khi xe chạy đến ngã tư thuộc địa bàn xã Lưu Phương thì tông trúng một chiếc xe máy do một người phụ nữ chở theo con nhỏ.

Đám tang của hai mẹ con xấu số - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến người mẹ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, con trai cũng qua đời vào ngày hôm sau. Được biết, người mẹ đang trên đường đưa con đi học buổi sáng thì xảy ra tai nạn giao thông. Hiện trường vụ việc chỉ cách gia đình nạn nhân vài trăm mét.

Xót cảnh thợ hồ bị xe ben cán tử vong, hộp cơm chưa kịp ăn văng tung tóe khắp hiện trường Trên đường đến nơi làm việc, người thợ hồ gặp tai nạn thương tâm. Tại hiện trường, hộp cơm nạn nhân mua chưa kịp ăn văng tung tóe khắp nơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-tai-nan-tren-duong-cho-chau-di-hoc-ve-ba-noi-tu-vong-thuong-tam-be-gai-8-tuoi-thoat-chet-trong-gang-tac-365215.html