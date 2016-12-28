Do mâu thuẫn từ trước, đôi vợ chồng cùng một người quen đánh nam thanh niên đến xuất huyết não phải nhập viện cấp cứu.

Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Văn Hoan (32 tuổi), Đặng Thị Kim Chi (23 tuổi, vợ Hoan, cả hai cùng quê Quảng Ninh) và Nguyễn Đoàn Trung (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 25.12, tại đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), do mâu thuẫn từ trước nên vợ chồng Hoan và Trung vây đánh anh Nguyễn Đức Bảy (31 tuổi, quê Bình Dương) trọng thương.

Anh Bảy được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, xuất huyết não.

Ngay sau đó, Công an Q.Bình Thạnh tạm giữ vợ chồng Hoan và Trung lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

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