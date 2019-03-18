Đại sứ Mỹ tới thăm nhà máy sữa Vinamilk

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Điều hành Vinamilk đã đại diện công ty giới thiệu về hoạt động và thành tựu của Vinamilk với Đại sứ Kritenbrink, các đại diện Đại sứ quán Mỹ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, ông đã chia sẻ về câu chuyện “Giấc mơ sữa Việt” của Vinamilk, khi đưa Việt Nam từ một nước không có ngành sữa đến nay đã có thể xuất khẩu sản phẩm sữa đi 50 quốc gia trên thế giới. Vinamilk cũng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu lọt Top 30 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink và ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Vinamilk trao đổi về sản phẩm của Vinamilk khi tham quan nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Kritenbrink chia sẻ rằng 2018 là năm ghi nhận kỷ lục về xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản của Mỹ sang Việt Nam, và Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ sáu thế giới cho các mặt hàng thực phẩm và nông sản Mỹ. Ông cũng tự hào chia sẻ rằng các công ty của Mỹ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, trong đó có sản phẩm sữa, và mang tới cho doanh nghiệp Việt Nam các sản phẩm chất lượng cao như bò sữa và nguyên liệu thức ăn gia súc.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Vinamilk.

Về phía Vinamilk, đại diện công ty cho biết Vinamilk đánh giá rất cao sự hợp tác và hỗ trợ về chuyên môn từ các chuyên gia Mỹ trong quá trình vận chuyển và nhập bò về các trang trại của mình và mong muốn quan hệ của hai bên sẽ ngày càng phát triển.

Đại diện Vinamilk cũng chia sẻ thêm với Ngài đại sứ về các dự án của Vinamilk tại Mỹ. Năm 2013, Vinamilk mua lại nhà máy Driftwood (Mỹ) chiếm 70% cổ phần. Sau thời gian tiếp quản và đầu tư thêm lên đến 10 triệu USD, Vinamilk đã chính thức nắm 100% quyền sở hữu. Năm 2018, tổng doanh thu của Driftwood đạt hơn 116,2 triệu USD, tương đương 2.674 tỷ đồng. Hiện nay, Vinamilk cũng đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ với sản phẩm sữa đặc và creamer đặc dưới thương hiệu Driftwood.

Sản phẩm của Vinamilk hiện cũng có mặt ở 50 nước trên thế giới, như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Úc... với tổng kim ngạch 2 tỷ đô la Mỹ.

Chuyến thăm và làm việc tại Vinamilk cùng đoàn đại sứ Mỹ đã diễn ra tốt đẹp. Cả Vinamilk và đoàn công tác bày tỏ sự lạc quan rằng cơ hội hợp tác giữa Vinamilk và các đối tác thương mại của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần.