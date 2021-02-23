Cụ ông 76 tuổi nghi nhiễm COVID-19 ở Hải Dương từng bán chậu cây cảnh cho F0

Chiều 23/2, Cơ quan y tế TP Hải Dương ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với COVID-19. Đây là người đàn ông sinh năm 1946, từng bán cây cảnh cho F0.

Chiều 23/2, Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã thông tin thêm về một trường hợp dương tính với Covid-19 trên địa bàn.

Bệnh nhân là ông H.M.T, sinh năm 1946 ở khu 4, phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Đây là F1 của bệnh nhân N.V.T (ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương).

Ngày 8/2/2021, bệnh nhân N. V. T (F0) có qua nhà ông T ở đường Vũ Hựu, Khu 4, P.Thanh Bình, TP. Hải Dương mua một cái chậu về trồng cây.

Ngày 9, 10/2/2021, ông T. ở nhà dọn nhà không đi đâu, tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Ngày 11/2/2021, thắp hương dưới mộ ở nghĩa trang phường Tân Bình (Khu An Phú, P.Tân Bình, TPHD) không gặp ai cả.

Ngày 12/2/2021, đến nhà ông Nguyễn Xuân B., Nguyễn Xuân C., Nguyễn Văn C., Hoàng Văn Th. ở khu 3 P.Thanh Bình; Nguyễn Thị T. ở khu 4, P.Thanh Bình.

Ngày 13/2/2021 đến nhà em ruột Hoàng Mạnh T. ở khu 4, P.Thanh Bình; Hoàng Văn Nh. ở Khu 3, P.Thanh Bình; Hoàng Thị B. ở khu 4, P.Thanh Bình, Nguyễn Thị Thuật ở khu 4, P.Thanh Bình.

Ngày 14,15/2/2021 ở nhà không đi ra ngoài, tiếp xúc với người thân trong gia đình.

21h ngày 15/2/2021 được đưa đi cách ly tại trường ĐH Hải Dương do là F1của bệnh nhân N. V. T.

Trường hợp này được lấy kết quả xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 22/2/2021 lấy xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, đến chiều 23/2, trên địa bàn TP Hải Dương đã ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, trong trưa nay (23/2), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP Hải Dương cũng đã thông tin về 2 trường hợp nghi nhiễm gồm chị Đ.T.L. (32 tuổi, trú đường Dương Quang, khu Xuân Dương, phường Tứ Minh) và bà Đ.T.S. (53 tuổi, trú tại 35 Vũ Bằng, khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh).

Bà S. (53 tuổi) làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ thuộc TP Hải Dương (cùng với con gái là bệnh nhân Đ.T.H., trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng).

Trường hợp chị Đ.T.L., trú đường Dương Quang, khu Xuân Dương, phường Tứ Minh, TP Hải Dương cũng làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim, phường Tân Bình, TP Hải Dương.

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