Con không nghe lời, cha bơm hơi vào hậu môn khiến con trai 2 tuổi bị thủng ruột, nhập viện cấp cứu

Xã hội 05/02/2019 08:27

Vì con trai nghịch nước, người cha dùng bơm hơi bơm vào hậu môn khiến đứa trẻ phải nhập viện cấp cứu.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 2 tuổi nhập viện cấp cứu vì bị thủng ruột. Nạn nhân là bé N.K. (2 tuổi, ở TP.HCM).

Theo đó, bé trai này nhập viện trong tình trạng khó thở, bụng căng cứng, da tái xanh, bước đi lảo đảo.

Kết quả thăm khám cho thấy bé bị tràn khí dưới da bìu – bẹn cả hai bên chân. Ngoài ra, nạn nhân còn bị tràn khí tầng sinh môn, thành bụng trái và khoang dưới màng bụng, tổn thương thành ống hậu môn.

Sau khi siêu âm, kết quả xét nghiệm cho thấy bé còn bị thủng ruột vì áp lực bơm vào hậu môn quá mạnh.

Con không nghe lời, cha bơm hơi vào hậu môn khiến con trai 2 tuổi bị thủng ruột, nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Bé trai bị bố dùng ống bơm xịt vào hậu môn dẫn đến nhập viện - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, các bác sĩ đã mổ cấp cứu xử lý khí tràn, vệ sinh vết thương, khâu vá ruột… cho nạn nhân. Nhờ được điều trị kịp thời, sức khỏe của bé đã dần ổn định. Mặc dù hiện tại bé vẫn còn hơi mệt nhưng da đã hồng hào và tiếp xúc tốt. Để đảm bảo, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi vết thương cho bé trong vài ngày tới.

Theo thông tin từ Vietnamnet, gia đình bé hành nghề rửa xe. Trước đó vì con trai nghịch nước lại không chịu nghe lời nên người cha đã dùng ống xịt khí lau xe trên tay bơm vào mông bé để trừng phạt. Khi mẹ bé chạy đến thì phát hiện bụng bé căng cứng, da tái xanh, liên tục thở gấp.

Đây là một bài học đắt giá dành cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con. Việc nóng giận không kiểm soát được cảm xúc của mình và đưa ra các hình phạt nặng đối với con không chỉ khiến các bé gặp nguy hiểm tính mạng mà còn ảnh hưởng đến tâm lý. 

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