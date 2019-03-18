Con 1 tuổi chết tức tưởi vì mẹ tin lời chị em trên Facebook, cha đau đớn: ‘Cay đắng quá, con chúng mình không còn nữa’

Xã hội 18/03/2019 11:02

Vì nghe lời chị em trên Facebook, người mẹ đã vô tình khiến con trai 1 tuổi chết thảm, gia đình tan nát. Đến khi hối hận thì mọi chuyện đã muộn màng.

Ngày nay, Facebook đã trở nên vô cùng phổ biến. Mọi người thường dùng mạng xã hội (MXH) này để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi nhiều thứ. Tuy nhiên, không phải lời khuyên nào trên Facebook cũng mang lại kết quả như mong đợi và đã có không ít trường hợp phải nhận trái đắng. Thậm chí có người phải trả giá bằng mạng sống người thân, hạnh phúc gia đình vì tin vào những lời khuyên chưa được kiểm chứng này.

Mới đây, câu chuyện buồn của gia đình được một người dùng chia sẻ đã "gây bão" MXH. Theo lời kể của Facebooker tự nhận là em trai người chồng trong câu chuyện, cách đây khoảng nửa tháng, thấy con trai có biểu hiện thở gấp và co rút lồng ngực, dù mẹ chồng và chồng liên tục bảo đưa cháu đi viện nhưng người mẹ không đồng ý. Thay vào đó, chị để cháu bé ở nhà dùng khoai tây, lá nhọ nồi, rau diếp cá để hạ sốt theo lời khuyên của hội chị em kiêm “bác sĩ online” thân thiết để trị bệnh.

Con 1 tuổi chết tức tưởi vì mẹ tin lời chị em trên Facebook, cha đau đớn: ‘Cay đắng quá, con chúng mình không còn nữa’ - Ảnh 1
Câu chuyện đang 'gây bão' trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Khi cháu bé bắt đầu khó thở, người chồng quát ầm ĩ thì chị vợ mới chịu cho bé đi bệnh viện. Mặc dù sau khi khám bác sĩ bắt nhập viện nhưng người mẹ bế con về nhà vì lý do “sợ mùi bệnh viện vì toàn mùi thuốc sát trùng, con ở đây cũng không sạch sẽ”.

Khi về nhà, người vợ này không cho con uống thuốc mà tiếp tục chụp kết quả khám lên group để hỏi: “Các mẹ ơi, cho em hỏi…”.

Thay vì khuyên cho bé đi viện và uống thuốc, một số chị em trên mạng khuyên người mẹ đừng cho con uống thuốc tây vì hại dạ dày, nên mua cái này, cái kia cho bé uống. Kết quả, chỉ vài ngày sau cháu bé đã tử vong.

Từ ngày xảy ra sự việc, người vợ như trầm cảm phải về nhà mẹ ruột cho khuây khỏa, người chồng thì thơ thẩn gần như phát điên.

“Cay đắng quá, con chúng mình không còn nữa. Mình vẫn không tin đó là sự thật. Mới cách đây mấy hôm, mình còn nói sẽ đưa hai mẹ con về bà ngoại chơi. Vậy mà giờ đây, vợ mình đã khiến mình thành người thất hứa. Nó sẽ nghĩ mình là một người bố tồi.

Con 1 tuổi chết tức tưởi vì mẹ tin lời chị em trên Facebook, cha đau đớn: ‘Cay đắng quá, con chúng mình không còn nữa’ - Ảnh 2
Sự việc khiến người thân vô cùng đau lòng - Ảnh: Facebook

Các chị em tốt của vợ mình ơi, hãy trả lại con cho vợ chồng mình. Cháu nó mới hơn 1 tuổi mà đã phải lìa đời vì người vợ mù quáng và chính lời khuyên của các chị. À không, mình phải nói là các bác sĩ online mới đúng. Gia đình mình tan nát rồi”, người chồng uất ức chia sẻ.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng vừa thương xót, vừa bức xúc thay cho gia đình bất hạnh. Không ít người lên tiếng chỉ trích người mẹ vì đã mù quáng nghe lời khuyên không đáng tin trên mạng xã hội dẫn đến mất con. Đây cũng là bài học đắt giá cho mọi người, đừng dại dột tin vào những lời khuyên thiếu cơ sở trên MXH kẻo rước họa vào thân.

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện nhưng cộng đồng mạng vẫn đang nhiệt tình bình luận, chia sẻ.

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